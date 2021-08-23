Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Kırım Platformu'nun Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katılmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Sanayiler Bakanı Oleg Uruskiy karşıladı. - KİEV
Kaynak: İHA
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