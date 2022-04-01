Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da tahliye edilecek 87 vatandaşımız var - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da tahliye edilecek 87 vatandaşımız var

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mariupol'da sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Ukrayna'nın farklı yerlerinde toplam 87 vatandaşımız var, refakatçileri ile yaklaşık 190 civarında tahliye edeceğimiz kişi var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Ramirez yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turu gerçekleştirmeyi planladığını ve bu kapsamda Kolombiya'yı da ziyaret edeceğini belirterek, "Kolombiya bizim için çok büyük bir ortak. Kolombiya bölgede en büyük ikinci ticaret ortağımız. Ticaret hacmimizi 5 milyon dolara ulaştırma potansiyelimiz var. Kolombiya ve Türkiye en çok mülteciye ev sahipliği yapan iki ülke. Görüşmede, önümüzdeki dönemde mülteciler ile ilgili ne yapabiliriz, Birleşmiş Milletler'de (BM) ne yapabiliriz, özellikle külfet paylaşımıyla ilgili birlikte çalışmalar yapmamız gerekiyor, göçmenlerin gönüllü şekilde ülkelerine dönmeleri konusunda neler yapılabilir diye fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca çeşitli bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna'daki durumu ele aldık. Ukrayna'daki savaş sadece bölgemizi değil Kolombiya'yı, dünyadaki enerji arzını da etkiledi" dedi.

'GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Mariupol'da tahliyeler için 'sessizlik rejimi' ilan edilmesiyle ilgili, "Mariupol'da sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçlarıyla katılan vatandaşlarımız da çıktı; başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında vatandaşımız var. Bizim otobüslerimiz de şehrin dışında bekliyor, sahadaki güvenlik şartları bakımında bu otobüsler ile vatandaşlarımızı kurtaracağız. Ama çok sayıda sivil var, yaralılar var, bunların da buradan çıkarılması lazım, bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Ukrayna'da toplamda 87 vatandaşımız var, refakatçileri ile yaklaşık 190 civarında tahliye edeceğimiz kişi var" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZ PUTİN İLE GÖRÜŞECEK'Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin de, "İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var, bunun devam etmesi gerekiyor, sonuçlanması gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz. Bir taraftan biz müzakere heyetleri ile görüşüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.BAKAN RAMİREZ: TÜRKİYE'Yİ TEBRİK ETMEK GEREKİYOR

Bakan Ramirez ise, aşı iş birliği için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Henüz bitmemiş olan bir pandemiden kaynaklı belirsizlikler var. İklim değişikliği ve insanlığın karşı karşıya olduğu belirsizlikler söz konusu. Cezalandırmak, ayıplamak, kınamak yeterli değil; daha fazla can kaybının önlenmesi için bir çözüm bulunması gerekiyor. Türkiye'nin bu anlamdaki liderliğini tebrik etmek gerekiyor. Savaş bitsin diye bir aracılık rolünü üstlendiği için tebrik etmeli. BM konusunda pek çok konuda fikir birliğimiz var. Terörizme karşı radikal bir konumlanmaya sahip olmamız gerektiği gibi, uyuşturucu trafiğine bağlı olan gruplara karşı da böyle bir duruşumuz olmalı, bu Kolombiya'yı çok etkileyen bir konu. Karşılıklı iş birliği yapmamız gerekir. Sayın Çavuşoğlu'nun 27 Nisan'da Kolombiya'ya gerçekleştireceğiz ziyaret için çok heyecanlıyız" dedi.