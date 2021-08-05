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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: "Yangını yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: "Yangını yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz"

05.08.2021 21:43
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu:

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün 5 ilçede, 14 farklı noktada yangınla mücadele ettiklerini belirterek, "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün 5 ilçede, 14 farklı noktada yangınla mücadele ettiklerini belirterek, "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. Rüzgar güçlü haldeyken durdurmayı başardık, yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuoğlu, şu anda Antalya'da 200'üncü saat içinde olduklarını belirterek, "Bugün 5 ilçede, 14 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Manavgat, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Alanya ilçelerinde, Gülendağ, Kızıldağ, Karaisa-Karabul arası, Karadere, Serik, Karabucak Vadisi, Sinevi Vadisi, Katrancı Dağı, Eynif Ovası, Murtiçi, Güçlüköy, Güzelbağ, Alara arası, Susuz cephelerinde çıkan orman yangınları ekiplerimizin cansiperane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı" ifadelerini kullandı.

"Düne göre daha iyi noktadayız"

Yangını bazı cephelerde kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Çavuşoğlu, "Bugün düne göre daha iyi noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü dün bıraktığımız noktadan ileriye gitmesini arkadaşlarımızın cansiperane çalışmaları, havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Bazı cephelerde de kontrol altına aldığımız gibi soğutma çalışmalarını da tamamlamak. Ama sahada dolaşırken gördük ki, soğutma çalışmalarının bittiği veya diğer yerlerden 300, 400, 500 metre ötelere yangının sıçradığını, hem havadan hem karadan gördük. Ama her noktada ekiplerimiz itfaiyemizden orman çalışanımıza, emniyetimizin TOMA'sına kadar hepsi anında mücadele ediyor" diye konuştu.

"Hava unsurlarımız 1650 sorti yaptı"

Bugün havadan ve karadan bin 832 araçla, sahada 6 bin 511 kişinin yangınla mücadele ettiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sadece hava unsurlarımız bugün toplamda bin 650 sorti yaptı. Aslında bu her gün yaptığımız sortinin aşağı yukarı ortalamasıdır. Sabah 06.00'da kalkan uçak ve helikopterlerimiz zamanlıca müdahalelerini de yaptı" dedi.

Yangında 7 vatandaşın Antalya'da hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Herhangi bir hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

"Canı gönülden çalışıyorlar"

Bugün sahada dolaşırken ki gözlemlerini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, " Türkiye'mizin her yerinden kurumlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, arama kurtarma ekiplerini ve bireysel vatandaşlarımızı gördük. Bu gerçekten bizi çok duygulandırdı. Tüm kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve bireysel olarak gelerek vatandaşlarımıza şükranlarımızı bir kez daha arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi kendi evi yanıyormuş gibi, canı gönülden çalışıyorlar" dedi.

"1352 bina ağır hasarlı"

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Bunu avantaja çevirmemiz lazım. Rüzgar güçlü haldeyken durdurmayı başardık, yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ama bu yangındır, kesin olarak da yangını kontrol altına alacağız demekte doğru bir bilgi olmaz.

Yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak vatandaşların yaralarını da sarmak gerekiyor. Şu anda bu çalışmaları da yoğur bir şekilde yapıyoruz, devletimizin kurumları sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımız da aynı şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ilk anda duyduğu acil ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar tespitlerimize göre bin 352 bina ağır hasar, yıkılan veya yıkılması gereken, bağımsız bölümleriyle beraber bu 2 bin 64. Bunla ilgili yıkım çalışmaları da devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"17 milyonluk ödeme yapıldı"

Bakan Çavuşoğlu, evlerin yandığı bölgelerde 160 yaşam konteynırları yerleştirdiklerini söyledi. Diğer yangın bölgelerinde de vatandaşların ihtiyaç duyduğu yerlerde de yaşam konteynırlarını hızlı bir şekilde ulaştıracaklarının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Suyunu, elektriğini bağlıyoruz. Bunların da bedelini devlet olarak üstleneceğiz. Vatandaşlarımıza maddi yardımda devam ediyor. Evi eşyası yanan vatandaşlarımıza tespitlere göre 50 bin liraya kadar yarım yapıyoruz. Şu ana kadar bin 55 ailemize toplam 17 milyon ödeme yapıldı. Hasar tespiti devam eden mahallelerde muhtarlar aracılığıyla vatandaşlarımıza maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bütçe konusunda bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

"Yardım talepleri"

Yangın söndürme çalışmalarına devam ederken ihtiyaç olan uçak ve helikopterler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Dün Azerbaycan'dan 1 uçak, 40 itfaiye aracı, 150 personel yola çıkacağını söylemiştik. Uçak 10 personelle Dalaman'a indi. Araçlar Gürcistan üzerinden yoldalar, geliyorlar. NATO Genel Sekreteri ile de görüştük. NATO'nun özellikle karadan yardımlarla ilgili bazı misyonları var ama şu anda o Avrupa'da veya müttefik ülkelerde de yangınlar var. Kuzey Makedonya'nın dışında o mekanizmaya başvuran bir ülke yok. Bizimde arkadaşlarımızın değerlendirmesine göre, karadan desteğine ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Daha büyük bir şey olursa bundan çekinmeyiz. Neticede NATO'nun üyesiyiz. Polonya'da helikopterini 14 personelle ülkemize gönderilme teklif edildi. Bizde tabi ki buyurun dedik. ABD 2 helikopter gönderme teklifi oldu, bizde detaylarını çalışıyoruz, ABD müttefikimiz böyle teklif gelince hayır demedik. Dün Ukrayna'dan 4 helikopter geldi ve çalışmaya başladı. İsrail'den kiralık şirketten iki tanker uçakla ilgili işlemler tamamlanmadığı için yarın gelecekler. Kardeş Kuveyt'in malzeme önerisi oldu, hayır demedik. Helikopter için bambi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Azerbaycan'dan gelmişti Ukrayna'dan da kargo ile geliyor. Rusya'dan iki adet daha ulaştı, cuma günü Rusya'dan daha gelecek" diye konuştu.

"Tedbirli olmalıyız"

Uçak kiralama işini bir taraftan THK ile diğer taraftan şirketlerle çalıştıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Yangını kontrol altına almak için çabalıyoruz, çalışıyoruz. Antalya serinleyecek ama sonra tekrar ısınacak O nedenle olası yangınlara karşı daha tedbirli olmamız gerektiğini gördük. Ormanın kahramanları başta olmak üzere hayret gösteren tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Ulaştırma ve Altyapı Adil Karaismailoğlu da, "Yangından etkilenen mahalleri tek tek ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Koordineli ve etkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede devam eden yangınlar var. İnşallah onları en kısa sürede bitirip afetin etkilerinden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bizler bölgedeyiz. Devletin eli her zaman onların yanında. Kısa sürede onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Muğla'da da afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız" dedi. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: Yangını yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: Yangını yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: Yangını yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: Yangını yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: Yangını yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: Yangını yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz

Adil Karaismailoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Uçak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: 'Yangını yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz' - Son Dakika


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