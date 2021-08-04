Üye Girişi
Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: "Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: "Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek"

04.08.2021 22:01

Son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: "Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek" "Azerbaycan'dan bir uçak 10 personel ve 40 itfaiye aracı ile berber toplamda 150 personel gelecek " İsrail'den kiralanan 2 uçak da yarın ülkemize gelecek" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "912 kişiye 13 milyon TL nakdi...

Bakan Çavuşoğlu: "Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek"

"Azerbaycan'dan bir uçak 10 personel ve 40 itfaiye aracı ile berber toplamda 150 personel gelecek

" İsrail'den kiralanan 2 uçak da yarın ülkemize gelecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"912 kişiye 13 milyon TL nakdi ödemeye yapıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu :

"Kısa sürede bu afetin üstesinden geleceğiz.

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yarın sabah Azerbaycan'dan bir uçak 10 personel ve 40 itfaiye aracı ile berber toplamda 150 personel gelecek. İsrail'den kiralanan 2 uçak da yarın ülkemize gelecek" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Antalya'da orman yangınından 50 mahalle etkilendi. Yangında 722 vatandaşımız 708 tedavisi tamamlandı. Bölgemize gelen nakdi yardım 47.5 milyon TL. 912 kişiye 13 milyon TL nakdi ödemeye yapıldı" sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangını ile ilgili AFAD Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Yangın ile mücadelede kullanılan ekipmanlar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün 6 uçak, uçaklardan bazıları arıza yapmıştı. 2 İHA, 17 helikopter bin 858 araç ve 6 bin 500'den fazla personel ile çalışmaları sürdürdük. Uluslararası camiadan teklifler gelmeye devam ediyor. KKTC 21 kişilik ekip bu akşam yola çıktılar. Akşam 21.30'da ulaşmış olacaklar. Sayı olarak sembolik olabilir ama bizim için değerlidir. Bugün Ukrayna'dan helikopter Isparta havalimanına indi. Bu akşam ve yarından itibaren katkı sağlayacaklar" dedi.

Yeni ekipler gelecek

Bakan Çavuşoğlu açıklamasının devamında, "Yarın sabah Azerbaycan'dan bir uçak 10 personel ve 40 itfaiye aracı ile berber toplamda 150 personel gelecek. İsrail'den kiralanan 2 uçak da ayrın ülkemize gelecek. Türkmenistan'dan ekipmanlar göndereceklerini söylediler. Katar'dan gelen ekip 66 kişilik Gündoğmuş bölgesinde çalışıyorlar. Birçok ülkeden teklif geliyor. Bu ülkelere ihtiyaçlarımızı söyledik. Yanıt bekliyoruz. Gelen önerileri değerlendireceğiz. Sahada tüm ekiplerimiz cansiperane mücadele ediyorlar. Biz de koordinasyona katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hasar tespitlerini yapıyorlar" sözlerine yer verdi.

"Antalya'da orman yangınından 50 mahalle etkilendi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise açıklamasında, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yarasını en hızlı sarmak adına tüm çalışıyorlar. Yangında çok önemli bir mücadele verdiler. Bugün masanın bir ucundan tutma zamanıdır. Antalya'da orman yangınından 50 mahalle etkilendi. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara çektik. Türkiye'nin her yerinden gelen destek veren vatandaşlarımız var. Yangında 722 vatandaşımız 708 tedavisi tamamlandı. 7 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 45 mahallede 2 bin 400 afetzede vatandaşımıza psikodestek verdik. Hayvanlarımıza veteriner hizmeti verilmektedir. 59 vatandaşımız yurtlarda misafir ediliyor. 93 aileye konteyner sağladık. 20 mahallemizde duş ve tuvalet sistemi kurduk. 133 çadır kuruldu. Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Bölgemize gelen nakdi yardım 47.5 milyon TL. 912 kişiye 13 milyon TL nakdi ödemeye yapıldı. Bölgede hayati normale döndürmek için canla başla çalışıyoruz. 6 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Yeni yapılacak konutların adımı atılıyor. En kısa zamanda o konutları yetiştirmek istiyoruz. Su verilmeyen mahallemiz kalmadı" dedi.

"Yöresel mimariye uygun olacak"

Diğer bölgelerde devam eden yangınlar hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Muğla Marmaris'te de 134 binanın ağır hasarlı ve yıkılması gerektiğinin tespitini yaptık. Mersin'de 77 binamız ağır hasarlı. Adana'da 61 binamız ağır hasarlı ve yıkık durumda. Devletimizin tüm kurumları her türlü çalışmayı başlattı. Konutlarımızı yerinde yapacağız. Doğal sit alanına veya orman alanına yapmayacağız. Yöresel mimariye uygun olacak. Ahırımızı konutumuzu 1 ay içerisinde hazırlayıp gösteriyor olacağız. Bölgede hasar görmüş ne kadar ahır varsa bunları 3 ay içerisinde yapacağız. 344 tane ahırımız bu yangında hasar gördük. Örnek köyler hazırlamak istiyoruz. İçme suyu hattı yenilenecek 10 mahalle var" açıklamasını yaptı.

"Eleştiri yapanların buradan haberleri yok"

Bası yayın organlarında yapılan hızlı yapılması ile ilgili eleştiri yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Eleştiri yapanların buradan haberleri yok. Burada devlet millet kaynaşmasından haberleri yok. Onlar hala eski Türkiye'de kalmışlar. Depremin selin altında kalan Türkiye'yi istiyorlar. Yapılanların hiçbir yerinde rant yoktur. Biz milletimizin duaları ile bugünlere geldik" dedi.

"Dünyada ender görülen afetlerden birisi var şuanda"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, "Kısa sürede bu afetin üstesinden geleceğiz. Havadan karadan topyekün bir mücadele var. Bütün ekiplerimiz mücadele ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Dünyada ender görülen afetlerden birisi var şuanda. Bir yandan kontrol altına alınan bölgeler var. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarını kısa sürede çözüyoruz. Devletimiz dimdik ayaktadır ve güçlüdür" sözlerine yer verdi.

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek
Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek
Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek
Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek

Türk Lirası, Azerbaycan, İsrail, Uçak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: 'Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek' - Son Dakika


Son Dakika

Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde 22:47 Vitor Pereira yeni transfer Steven Caulker'ın üzerini çizdi! Takımdan ayrılması gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Help Turkey" paylaşımlarına tepki: Biz dimdik ayakta duruyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var 21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarında terör izi iddialarına yanıt: Tutuklananların ailelerinde PKK bağlantısı var
Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden siren sesleri geliyor 21:23 Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden siren sesleri geliyor Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti 20:48 Fenerbahçe'de Mesut Özil, Dinamo Kiev maçında yaptığı harika asistle taraftarı mest etti YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu 20:32 YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler 18:16 Düğünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu! Alevler büyürken bile devam ettiler

Son Dakika Haberleri
19:44 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti
19:28 Çekimde bayılınca bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı
19:20 Tarkan'dan takdir toplayan hareket! Yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
19:08 Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum
18:52 Göçük altında kalan işçi hayata böyle umutla baktı
18:38 İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Manchester City, Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler
18:37 Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde ziyaret! Güncel konular değerlendirilecek
18:36 Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun kıskıvrak yakalandı
18:16 Türk Hava Kurumu'na, CHP'li başkanların açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ziyareti gerçekleşti
17:34 Fenerbahçe'de, Caner'in yeri hemen doldu! Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı
Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi Ufak ufak patlamaların yaşandığı Milas'taki termik santralden ilk görüntüler geldi         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yanan ormanlar imara açılacak mı?" sorusuna yanıt: Böyle bir yetki vermedim         
22:43
Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti         
22:12
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır         
21:44
Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu: Aşılamada normal hızımıza dönüyoruz         
21:08
Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil         
20:46
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı         
20:32
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında         
19:27
Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu         
17:57
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay         
17:26
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum         
10:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 23:02:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: "Yarın farklı ülkelerden yeni ekipler gelecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement