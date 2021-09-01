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Çavuşoğlu: Türkiye-Sırbistan ilişkileri, tarihin en iyi noktasına ulaştı - Son Dakika

Çavuşoğlu: Türkiye-Sırbistan ilişkileri, tarihin en iyi noktasına ulaştı

01.09.2021 15:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Yeni Pazar Başkonsolosluğu açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da Yeni Pazar Başkonsolosluğu açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye-Sırbistan ilişkileri, tarihin en iyi noktasına ulaştı. Açılışını yaptığımız bu başkonsolosluğumuz bunun bir sonucudur" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihin en iyi noktasında olduğunu vurguladı. Konuşmasında başkonsolosluğun açılmasıyla Türk şirketlerinin de bölgeye ilgisinin artacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Şirketlerimizi teşvik ediyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan ve bu bölgeyle bağlarımızı güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dün Belgrad'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, gerek Vuçiç, gerek Başbakan, gerekse dostum Selakoviç'le ikili ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi konuştuk ve önümüzdeki süreçte karşılıklı ziyaretler, üçüncü yüksek düzeyli iş birliği konseyi toplantısı, karma ekonomik komisyonu toplantısı, iş forumları ve diğer çalışma gruplarını nasıl etkin bir şekilde kullanacağımızı konuştuk" dedi.

"FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA GÖSTERDİĞİNİZ DESTEĞİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"Bakan Çavuşoğlu, Sancak halkının terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Türkiye'ye gösterdiği desteğin hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, "Hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında gösterdiğiniz dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. O gece Sancak halkı sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu. Bu menfur olayın yıldönümünde, demokrasi şehitlerimizi anmak için düzenlenen törenlere büyük bir ilgi gösterdiğinizi biliyorum" dedi. "Açılışını yaptığımız başkonsolosluğumuz sadece vatandaşlarımızın değil, Sırbistan'da yaşayan tüm kardeşlerimizin hizmetindedir" diyen Çavuşoğlu, "Burası sizlerin de evidir" dedi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FETÖ'YÜ BALKANLARDAN DA SÖKÜP ATACAĞIZCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Sırbistan Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış törenine gönderdiği video mesajda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e başkonsolosluğun açılış sürecinde verdiği destek için teşekkür etti. Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun açılışı, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacaktır. Başkonsolosluğumuz yalnızca vatandaşlarımızın değil, siz Sancaklı kardeşlerimizin de hizmetinde olacaktır. Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Başkonsolosluğumuz gerçekleştireceği faaliyetlerle bu bağın daha da pekiştirilmesini sağlayacaktır. Sırbistan ile iş birliğimiz kazan-kazan temelinde her alanda günden güne gelişiyor. İş adamlarımız Sırbistan'ın her bölgesinde istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan yatırımları hayata geçiriyor. Sancak'ın altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Yeni Pazar-Tutin yolu inşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek. Belgrad- Saraybosna otoyolu ve hayata geçirilecek diğer ulaştırma projeleri de Sancak'ın bölgeyle bütünleşmesini sağlayacak. Biz müteşebbislerimizi Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz. TİKA'mızda kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Tüm bu konularda verdiği destekten dolayı değerli dostum Sayın Vucic'e teşekkür ediyorum."

Çavuşoğlu: Türkiye-Sırbistan ilişkileri, tarihin en iyi noktasına ulaştı
Çavuşoğlu: Türkiye-Sırbistan ilişkileri, tarihin en iyi noktasına ulaştı
Çavuşoğlu: Türkiye-Sırbistan ilişkileri, tarihin en iyi noktasına ulaştı
Çavuşoğlu: Türkiye-Sırbistan ilişkileri, tarihin en iyi noktasına ulaştı
Çavuşoğlu: Türkiye-Sırbistan ilişkileri, tarihin en iyi noktasına ulaştı
Çavuşoğlu: Türkiye-Sırbistan ilişkileri, tarihin en iyi noktasına ulaştı

Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: Türkiye-Sırbistan ilişkileri, tarihin en iyi noktasına ulaştı - Son Dakika


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