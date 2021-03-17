Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "Dışişleri bakanları olarak aramızdaki tüm meseleleri Ankara'da görüşme imkanımız olacak. Dendias, Ankara'ya geldiği zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakan Miçotakis'in görüşmesini de ele alacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını belirterek, pandemiye rağmen ticaretin düşmediğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, ticaret, ekonomi, ulaşım, savunma sanayi alanlarında görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte imzalamamız gereken anlaşmalar var. Bugün güncelliğini yitirmiş anlaşmaları da tekrar güncelleyeceğiz. Bölge konularını da ele aldık" dedi.