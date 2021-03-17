Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

17.03.2021 14:31
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek, System.String[]

Son dakika haberler: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "Dışişleri bakanları olarak aramızdaki tüm meseleleri Ankara'da görüşme imkanımız olacak. Dendias, Ankara'ya geldiği zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakan Miçotakis'in görüşmesini de ele alacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını belirterek, pandemiye rağmen ticaretin düşmediğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, ticaret, ekonomi, ulaşım, savunma sanayi alanlarında görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte imzalamamız gereken anlaşmalar var. Bugün güncelliğini yitirmiş anlaşmaları da tekrar güncelleyeceğiz. Bölge konularını da ele aldık" dedi.

'GELECEĞE YÖNELİK DE DÜŞÜNCELER PAYLAŞILDI'Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile yapılan istişari görüşmelere ilişkin, "Bildiğiniz gibi 5 yıl aradan sonra istişari görüşmelerin 61'incisini Türkiye'de gerçekleştirmiştik. Gayet olumlu havada gerçekleştirilmişti. 20 yıldır devam eden bir süreçte geçmiş toplantılarda neler konuşulmuş bunlar gözden geçirildi. Geleceğe yönelik de düşünceler paylaşıldı. Ege'de özellikle Türkiye ile Yunanistan arasında birçok konu var, yani anlaşamadığımız konular var. Bunların geçmişte hepsi bu toplantılarda ele alındı. Aynı şekilde Atina'daki toplantıda da bu konular ele alındı. Mekanizmanın kurulmasının amacı, var olan sorunların nasıl çözeceğimize birlikte karar vermekti. Bir toplantıda tüm sorunların çözülmesini beklemek gerçekçi yaklaşım olmaz" diye konuştu. 'TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ MESELESİNDEKİ TUTUMUNU GÖSTERDİ'Bakan Çavuşoğlu, toplantıların devam edeceğini kaydederek, "Bir sonraki toplantıya biz yine ev sahipliği yapacağız. Yunanistan ile dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişariler mekanizması var. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. İkili düzeyde siyasi istişariler daha geniş kapsamlı istişari mekanizmasıdır, iki ülke arasındaki tüm konular burada değerlendiriliyor. Türkiye, Doğu Akdeniz meselesindeki tutumunu gerek sahada gerek masada net bir şekilde gösterdi. Biz başından beri Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım diyoruz. 20 sene önce de bunu söylüyorduk. Çok taraflı Doğu Akdeniz teklifini gündeme getirdik. Biz somut tekliflerimizi, önerilerimiz AB'ye ilettik, net bir dönüş olmadı" ifadesini kullandı.'DENDİAS, 14 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE GELECEK'Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile ikili görüşmeleri devam ettireceklerine dikkat çekerek, "Önümüzdeki süreçte bu görüşmelerimizi, tüm ülkelerle devam ettirdiğimiz gibi Yunanistan ile de devam ettireceğiz. Bundan yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Miçotakis, New York'ta ilişkilerimizin tüm boyutların ele alınması için Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve bana görev vermişlerdi. Yaşanan gerginliklerden dolayı sadece 1-2 defa görüşme imkanımız olmuştu. Şimdi artık dışişleri bakanları düzeyinde de önümüzdeki süreçte görüşmeyi devam ettireceğiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Dışişleri bakanları olarak aramızdaki tüm meseleleri Ankara'da görüşme imkanımız olacak. Uygun bir zamanda ben de Yunanistan'ı ziyaret edeceğim. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara'ya geldiği zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesini ele alacağız" dedi.

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek - Son Dakika


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