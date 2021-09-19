Üye Girişi
ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu - Son Dakika

ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu

19.09.2021 16:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de bir ilk olarak Çanakkale'de hizmete açılan Şehit Yakınları ve Gazievi'nde 81 ilden şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları misafir edilerek onların bir araya gelmeleri ve sosyal aktiviteleri için ortam sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de bir ilk olarak Çanakkale'de hizmete açılan Şehit Yakınları ve Gazievi'nde 81 ilden şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları misafir edilerek onların bir araya gelmeleri ve sosyal aktiviteleri için ortam sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yanık, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Çanakkale'de, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Daha sonra 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Çanakkale Deniz Polisevi'nde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yemekte bir araya gelen Yanık, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yanık, böyle bir milletin evladı olduğu için Allah'a şükrettiğini belirterek "Biz bu Anadolu ve Rumeli topraklarını, bütün bir Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kanlarıyla, uğrunda ölenlerle vatan haline getirmiş insanların torunlarıyız. Terimizin, kanımızın son damlasına kadar akıtarak hak edilmiş bir vatanı kendimize sahip kılmış insanlarız. O bakımdan gazilerimizle, şehit ailelerimizle bir arada olmak beni her zaman çok etkiliyor. Sizlerle bir arada olmak hem manen hem de bu toprağa, bu vatana karşı sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından uyarıcı bir vazife görüyor." diye konuştu.

Barbaros Mahallesi'ne geçerek Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Yanık, işitme engelliler için işaret diline çevrilen konuşmasında, aziz vatan için canlarını feda eden şehitler ile ahirete intikal eden gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Dışarıda ve içeride düşmana göğsünü siper eden, hainlerin karşısında dimdik saf tutan kahraman gazilere şükranlarını sunan Yanık, şunları kaydetti:

"Gösterdikleri onurlu ve inançlı duruşlarından dolayı şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına saygı, sevgi ve takdir duygularımı öncelikle ifade etmek istiyorum. Vatanımızın bekası ve selameti adına milletimizce her durum ve şartta ortaya konulan bu sağlam duruş ve şuur şüphesiz bizim en büyük gücümüzdür. Bu şuur biliyoruz ki Anadolu topraklarında 1071'den başlayarak Malazgirt, Çanakkale ve İstiklal Mücadelesi ruhuyla mayalanmış 15 Temmuz Destanı ile kendisini bütün azametiyle bir kez daha göstermiştir. Onun için Çanakkale deyince yaşadığımız heyecan çok büyük bir anlam taşıyor."

"Milletimizin emanetlerine ve asil evlatlarına sahip çıkmak borcumuzdur"

Yanık, Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun, Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmed'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Seyit Onbaşıların ruhu olduğunu vurguladı.

Bu ruhun, onlardan sirayet ederek en son 15 Temmuz'da milletin şahsında ete kemiğe bürünen ruh olduğunu dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Bu milli ruhla ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı kendimiz için bir onur ve refah meselesi olarak görüyoruz. Çanakkale, bizim için tarihimizdeki rolü sebebiyle apayrı bir sembolik öneme sahiptir. Çanakkale, bizim için öncelikle vatan demek, istiklal, istikbal, hürriyet demektir. Çanakkale demek şehitlerdir, gazilerdir, kahramanlık hikayemizdir. Çanakkale imandır, cesarettir, birlik, beraberliğimiz ve bayrağımızdır. Çanakkale, vatana duyulan sevginin, coşku ve heyecanın adıdır. Bugün açılışını yaptığımız hizmet binamızı da böyle bir anlayışın eseri ve somut ifadesi olarak görüyorum. Şehit Yakınları ve Gazievi, Çanakkale'de bilhassa daha fazla bir anlam ve özellik kazanmakta, ülkemize daha yakışmaktadır. Bunun mutluluğunun sizlerle yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Milletimizin emanetlerine ve asil evlatlarına sahip çıkmak, ihtiyaç duydukları her alanda onların yanında olmak bizim borcumuzdur."

"Hizmet binası beklentilere en iyi şekilde cevap verebilecek nitelikte"

Bakan Yanık, şehit yakını ve gazilerin yaşam standartlarını yükseltecek işleri yapmanın kendilerinin vazgeçilmez hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Geliştirdikleri yeni hizmet modelleriyle en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarına işaret eden Yanık, şöyle konuştu:

"2018 yılının şubat ayında temelleri atılan hizmet binamız, kapasitesi ve her türlü müştemilatıyla beklentilerimize en iyi şekilde cevap verebilecek nitelikte. Ülkemizde bir ilk olan Şehit Yakınları ve Gazievi'mizin yapımıyla 81 ildeki şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları misafir edilerek onların buluşmaları ve sosyal aktiviteleri için bir ortam sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca iletişim imkanları ve dayanışmaları güçlendirilerek manevi ve sosyal açıdan gelişmelerine yardımcı olunacaktır. Evimiz 80 yatak kapasitesiyle bu ihtiyacın giderilmesine önemli katkıda bulunacak niteliktedir. Yapılan yatırımların ve kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi için gereken çabayı mutlaka göstermek durumundayız. Var olan kapasitemizi bütünleşik bir sosyal hizmet anlayışı ile ara yöntemi ile çok daha verimli düzeyde kullanmaya özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz süreçte hizmet binamız pandemi sebebiyle açılamamasına rağmen Bakanlığımız kuruluşlarında kalan vatandaşlarımızın kullanımına imkan verilmiş, sosyal izolasyonu sağlamada yeni, modern ve konforlu bir alternatif olmuştur."

Yanık, talebin az olduğu durumlarda Bakanlığa bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden faydalanan engelli bireylerin ve refakatçilerinin geçici konaklamalarının sağlanacağı binanın inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan ile diğer davetliler katıldı.

ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu
ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu

Derya Yanık, Çanakkale, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu 17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı 17:25 Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak 17:20 Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak
Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi 17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı 15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti! Terim'den tek değişiklik 15:37 Aslan'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşti! Terim'den tek değişiklik
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor 14:33 Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu 14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu
17:24 Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı 2 kişi tarafından bıçaklandı
17:20 Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
17:20 Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak
17:18 Koronavirüse yakalanan hamile kadın yatağında ölü bulundu! Bebeği kurtarılamadı
17:17 Son dakika: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde çıkan yangın korkuttu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
15:51 Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı
Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmada yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı olduğu belirlendi Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmada yakalanan sahte avukatın 16 suç kaydı olduğu belirlendi         
17:36
Çay satan büfeden alkol almak istedi, ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat ve sandalyenin kullanıldığı kavgada 6 yaralı var Çay satan büfeden alkol almak istedi, ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat ve sandalyenin kullanıldığı kavgada 6 yaralı var         
17:34
Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu         
17:21
Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı         
17:15
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi         
15:50
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti         
14:31
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 17:53:44. #1.11#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Bakan Derya Yanık, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışında konuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement