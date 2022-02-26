Son dakika... Bakan Derya Yanık'tan Çatalca ziyareti - Son Dakika
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Son dakika... Bakan Derya Yanık'tan Çatalca ziyareti

26.02.2022 16:35
Son dakika... Bakan Derya Yanık'tan Çatalca ziyareti

Son dakika haberlerine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca'da birçok noktaya ziyarette bulundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca'da birçok noktaya ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca ziyareti kapsamında ilk olarak Çatalca Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile bir araya gelen Bakan Yanık, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlığın ardından AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı'na geçen Yanık, vatandaşlarla ve esnafla da selamlaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ziyareti sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve ilçe protokolü de eşlik etti.  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na da giden Yanık, bu sırada yapımına devam edilen Çatalca Millet Bahçesi'ni de gezdi.  Yanık, Çatalca Belediyesi'ne ve Çatalca Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne de ziyarette bulundu. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelen Yanık, çocukların hazırladığı gösteriyi izledi ve onlarla birlikte zeytin ağacı dibine toprak attı.

- Karaköse
Son dakika... Bakan Derya Yanık'tan Çatalca ziyareti
Son dakika... Bakan Derya Yanık'tan Çatalca ziyareti
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Rehabilitasyon Merkezi, Erdoğan Turan, Derya Yanık, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Derya Yanık'tan Çatalca ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Derya Yanık'tan Çatalca ziyareti - Son Dakika
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