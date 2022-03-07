Son dakika haberleri... Bakan Dönmez:  4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bakan Dönmez:  4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz

07.03.2022 22:25
Son dakika haberleri... Bakan Dönmez:  4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: 4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruzENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez: 4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz" dedi.Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize 4 başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4 elle sarıldık. Şimdi 4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Dönmez:  4 gözle 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz - Son Dakika


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