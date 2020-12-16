Bakan Dönmez, 'BORON' bulaşık temizleme ürününü tanıttı - Son Dakika

Bakan Dönmez, 'BORON' bulaşık temizleme ürününü tanıttı

16.12.2020 14:16
Bakan Dönmez, 'BORON' bulaşık temizleme ürününü tanıttı, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elde ve makinada kullanılabilen doğal mineralli bulaşık temizleme ürünü 'BORON'un tanıtımını yaptı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elde ve makinada kullanılabilen doğal mineralli bulaşık temizleme ürünü 'BORON'un tanıtımını yaptı.

Bakan Dönmez, video konferansla düzenlenen 'BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri' tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, bor madeninden üretilen 3 yeni BORON bulaşık deterjanının da kullanıma hazır hale geldiğini söyledi. Dönmez, BORON toz ve sıvı ürünlerinin Türkiye'deki binlerce noktada satışlarının yapıldığını ifade ederek, "BORON'un halkımıza ulaşması için güçlü bir lojistik altyapısı kurduk. Tedarik zincirinin aksamaması için sahada ve yönetim katında arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcadı. Bugün, BORON toz ürünlerine yurt genelinde faaliyet gösteren 5'i zincir mağaza, 29'u yerel market olmak üzere 21 bin satış noktasında, sıvı ürünlere ise 3'ü zincir mağaza ve 5'i yerel market olmak üzere 10 bin 500 satış noktasında ulaşmak mümkün. Eti Maden'in bordan temizlik ürünleri serisine 2 yıl içerisinde yeni ürünler eklendi. Renkli ve beyazlar için sıvı ve toz BORON temizlik ürünümüzün ardından, el ve yüzey dezenfektanlarımız BOREL ve BORTAM vatandaşlarımızla buluştu" dedi.

'DOĞAL PARLATICI ÜRÜNÜMÜZ DE HAZIR'Eti Maden'de çalışanların yeni ürünler için 1,5 yılı aşkın bir süredir yoğun bir Ar-Ge çalışması içinde olduklarını belirten Bakan Dönmez, "Makineler İçin 'BORON Bulaşık Jel Doğal Mineralli Temizlik', 'BORON Bulaşık Elde Doğal Mineralli Temizlik' ve 'BORON Doğal Parlatıcı' ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. BORON'un yönünü vatandaşlarımızın istek ve talepleri belirliyor. Sadece bulaşıklar için bir temizlik ürünü değil, doğal parlatıcı yönünde de talepler aldık. Arkadaşlarımız bu yönde de çalışmalar sürdürdü. Makineyle yıkama sonrasında eşyaların daha parlak görünmesini sağlamak ve su damlacıklarının oluşmasını engellemek için, 'Doğal Parlatıcı' ürünümüzü de kullanıma hazır hale getirdik' ifadelerini kullandı.'KADIN BAKIŞ AÇISI ÖN PLANDA YER ALDI'

Üretimde önemli bir kısmın kadın çalışanlardan oluştuğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Yeni BORON ürünlerinin geliştirilmesi sürecinde Ar-Ge ekibimizin önemli bir kısmını kadın mühendislerimiz, kimyagerlerimiz ve laborantlarımız oluşturdu. BORON'un Ar-Ge sürecinde, doğal temizliği sağlayan, insan sağlığı ve çevreyi koruyan ürünlerin geliştirilmesinde kadın bakış açısı ön planda yer aldı. Enerjideki kadın varlığının artması, enerjiye kadın gücünün yansıması bizler için önemli. Çünkü kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerilerine, organizasyon ve planlama yeteneklerine, titizliklerine ve duyarlılıklarına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bakan Dönmez, 'BORON' bulaşık temizleme ürününü tanıttı
Bakan Dönmez, 'BORON' bulaşık temizleme ürününü tanıttı
Bakan Dönmez, 'BORON' bulaşık temizleme ürününü tanıttı

Araştırma Geliştirme, Fatih Dönmez, Kadın, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, 'BORON' bulaşık temizleme ürününü tanıttı - Son Dakika


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