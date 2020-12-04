ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Lityum Karbonat üretimi ile aralık ayı içerisinde Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde pilot üretime başlıyoruz. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacaktır" dedi.

Bakan Dönmez, Dünya Madenciler Günü nedeniyle Maden Sanayii İşverenleri Sendikası'nca (MASİS) düzenlenen 'Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. '4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Dönmez, insanlığın modernleşme tarihinin bir anlamda madenciliğin tarihiyle eşdeğer kabul edilebileceğini söyledi. Bugün dünyadaki 90 çeşit madenin 77'sinin Türkiye'de bulunduğunu belirten Bakan Dönmez, "Ancak politikalarımızın özünü oluşturan temel mantalite yerlileştirme ve yerli üretim anlayışıdır. Önemli olan ne kadar fazla rezerve sahip olduğumuz değil; bu rezervleri işleyecek, bunları değere dönüştürecek sürdürülebilir bir sisteme ve teknolojiye sahip olmaktır. Bugün maden rezervi açısından zengin ancak bunları katma değerli ürüne dönüştürme konusunda zayıf ülkelerin kaynak zengini olmalarına rağmen dışa bağımlı oldukları su götürmez bir gerçektir. Bu nedenle maden politikalarımızın esas temeli, Türkiye'yi ham madde üretip satan bir ülke olmaktan çıkarıp, ileri teknolojiyle dünya pazarlarında katma değeri yüksek uç ürünlerde söz sahibi bir ülke konumuna getirmektir" dedi.

'250 MİLYON TL'Yİ AŞAN DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK'Madencilik ve ekonomik gelişmişlik arasında sıkı bir bağ olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, "Gelişmiş ülkelerin var olan ekonomik seviyelerine ulaşmalarında, doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmaları büyük rol oynuyor. Bu maksatla madencilik sektörümüzü desteklemeye her şartta devam edeceğiz. Kömür sektöründen örnek verecek olursak 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. Ayrıca, 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek yaklaşık 120 milyon lirayı buldu. Madencilik sektörü sanayileşmenin temel girdilerini üretiyor. Türkiye'nin kalkınma ve ekonomik gelişmesi için de madenciliğin sağlayacağı bu büyük katma değeri kullanabilmesi olmazsa olmazdır" diye konuştu.'LİTYUM KARBONAT ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin madencilikte dünyada rekabet gücünün yüksek olduğu önemli madenleri olduğunu belirterek, "Bunların başında bor geliyor. Trona, feldspat, sodyum sülfat, krom, kurşun, çinko, zeolit, linyit, mermer, manyezit diğer önemli madenlerimiz. Ayrıca sezyum, skandiyum, tellur, osmiyum, paladyum, rodyum, rutenyum ve tantalyum gibi ileri teknoloji elementlerinden büyük bir bölümü için ülkemizde uygun jeolojik ortam bulunmaktadır. Ancak nadir toprak elementi dediğimiz lityum, berilyum, galyum, niyobyum, toryum, zirkonyum, rubidyum ve vanadyum gibi madenlerimizi bugüne kadar teknolojik yetersizlik nedeniyle değere dönüştüremedik. Bu alandaki gidişatı tersine çevirmek için Eti Maden Eskişehir Sivrihisar'da NTE pilot tesis kurma çalışmalarına başladı. Bu elementlerin işlenmesiyle ilgili bazı ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor. Lityum Karbonat üretimi ile ilgili de aralık ayı içerisinde Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde pilot üretime başlıyoruz. Başlangıçta 10 ton/yıl olacak pilot üretimimiz, kısa süre içerisinde 600 ton/yıla çıkarılacaktır. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacaktır. Madencilik bütün bu teknolojilerin devam etmesi ve daha ileri gitmesi için gerekli ham maddeyi sağlayan lokomotif bir sektördür, çok önemlidir ve önemli olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.