Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: Bu ay içerisinde 'Lityum Karbonat' üretimine başlıyoruz (2)- Yeniden - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: Bu ay içerisinde 'Lityum Karbonat' üretimine başlıyoruz (2)- Yeniden

04.12.2020 19:29
Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: Bu ay içerisinde 'Lityum Karbonat' üretimine başlıyoruz (2)- Yeniden, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Lityum Karbonat üretimi ile aralık ayı içerisinde Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde pilot üretime başlıyoruz.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Lityum Karbonat üretimi ile aralık ayı içerisinde Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde pilot üretime başlıyoruz. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacaktır" dedi.

Bakan Dönmez, Dünya Madenciler Günü nedeniyle Maden Sanayii İşverenleri Sendikası'nca (MASİS) düzenlenen 'Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. '4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Dönmez, insanlığın modernleşme tarihinin bir anlamda madenciliğin tarihiyle eşdeğer kabul edilebileceğini söyledi. Bugün dünyadaki 90 çeşit madenin 77'sinin Türkiye'de bulunduğunu belirten Bakan Dönmez, "Ancak politikalarımızın özünü oluşturan temel mantalite yerlileştirme ve yerli üretim anlayışıdır. Önemli olan ne kadar fazla rezerve sahip olduğumuz değil; bu rezervleri işleyecek, bunları değere dönüştürecek sürdürülebilir bir sisteme ve teknolojiye sahip olmaktır. Bugün maden rezervi açısından zengin ancak bunları katma değerli ürüne dönüştürme konusunda zayıf ülkelerin kaynak zengini olmalarına rağmen dışa bağımlı oldukları su götürmez bir gerçektir. Bu nedenle maden politikalarımızın esas temeli, Türkiye'yi ham madde üretip satan bir ülke olmaktan çıkarıp, ileri teknolojiyle dünya pazarlarında katma değeri yüksek uç ürünlerde söz sahibi bir ülke konumuna getirmektir" dedi.

'250 MİLYON TL'Yİ AŞAN DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK'Madencilik ve ekonomik gelişmişlik arasında sıkı bir bağ olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, "Gelişmiş ülkelerin var olan ekonomik seviyelerine ulaşmalarında, doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmaları büyük rol oynuyor. Bu maksatla madencilik sektörümüzü desteklemeye her şartta devam edeceğiz. Kömür sektöründen örnek verecek olursak 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. Ayrıca, 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek yaklaşık 120 milyon lirayı buldu. Madencilik sektörü sanayileşmenin temel girdilerini üretiyor. Türkiye'nin kalkınma ve ekonomik gelişmesi için de madenciliğin sağlayacağı bu büyük katma değeri kullanabilmesi olmazsa olmazdır" diye konuştu.'LİTYUM KARBONAT ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin madencilikte dünyada rekabet gücünün yüksek olduğu önemli madenleri olduğunu belirterek, "Bunların başında bor geliyor. Trona, feldspat, sodyum sülfat, krom, kurşun, çinko, zeolit, linyit, mermer, manyezit diğer önemli madenlerimiz. Ayrıca sezyum, skandiyum, tellur, osmiyum, paladyum, rodyum, rutenyum ve tantalyum gibi ileri teknoloji elementlerinden büyük bir bölümü için ülkemizde uygun jeolojik ortam bulunmaktadır. Ancak nadir toprak elementi dediğimiz lityum, berilyum, galyum, niyobyum, toryum, zirkonyum, rubidyum ve vanadyum gibi madenlerimizi bugüne kadar teknolojik yetersizlik nedeniyle değere dönüştüremedik. Bu alandaki gidişatı tersine çevirmek için Eti Maden Eskişehir Sivrihisar'da NTE pilot tesis kurma çalışmalarına başladı. Bu elementlerin işlenmesiyle ilgili bazı ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor. Lityum Karbonat üretimi ile ilgili de aralık ayı içerisinde Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde pilot üretime başlıyoruz. Başlangıçta 10 ton/yıl olacak pilot üretimimiz, kısa süre içerisinde 600 ton/yıla çıkarılacaktır. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacaktır. Madencilik bütün bu teknolojilerin devam etmesi ve daha ileri gitmesi için gerekli ham maddeyi sağlayan lokomotif bir sektördür, çok önemlidir ve önemli olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Eskişehir, Bakan, Pilot, Maden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: Bu ay içerisinde 'Lityum Karbonat' üretimine başlıyoruz (2)- Yeniden - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Suarez'in İtalya'daki tartışmalı dil sınavına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor! Canlı anlatım Ankara'da dağlık arazide insana ait kesik baş bulundu Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu
Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Devler Ligi'nde tarihe geçen İrfan Can'ın kariyerindeki Alex detayı dikkat çekti Devler Ligi'nde tarihe geçen İrfan Can'ın kariyerindeki Alex detayı dikkat çekti         
18:57
Trump yönetiminden bir istifa daha! Son isim Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah oldu Trump yönetiminden bir istifa daha! Son isim Beyaz Saray İletişim Direktörü Farah oldu         
18:35
Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek         
17:45
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı         
15:54
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı         
12:05
Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia ediyor Dedesinin ceviz kırdığı taşın göktaşı olduğunu iddia ediyor         
11:41
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 19:41:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bakan Dönmez: Bu ay içerisinde 'Lityum Karbonat' üretimine başlıyoruz (2)- Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei