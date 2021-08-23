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Son dakika haberleri! Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür

23.08.2021 23:36

Son dakika haberler... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür etti. Bakan Dönmez, "Tüm karanlıklar aydınlığa, gece gündüze dönüşür yeter ki bir olalım, birlikte olalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberleri! Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür
Son dakika haberleri! Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür
Son dakika haberleri! Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür
Son dakika haberleri! Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür

Fatih Dönmez, Enerji, Sel, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür - Son Dakika


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