Bakan Dönmez'den "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde incelemelerin ardından açıklama

KONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde saha incelemelerinde bulundu.