Son dakika haber... Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz yok - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz yok

26.05.2021 16:51
Son dakika haber... Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz yok, System.String[]

Son dakika habere göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde arz güvenliğimizi teminat altına almak için hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız her yıl artarak devam ediyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde arz güvenliğimizi teminat altına almak için hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız her yıl artarak devam ediyor. Bugün artık elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle 'Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji Zirvesi 3' programına katıldı. Dönmez, elektrik ve doğal gazda arz güvenliği problemi olmadığını belirterek, "Milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde arz güvenliğimizi teminat altına almak için hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız her yıl artarak devam ediyor. Bugün artık elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 2021 Nisan sonu itibariyle elektrikte kurulu gücümüz 97 bin 376 megavata (MW) ulaştı. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 51 bin 78 MW ile toplam kurulu gücün yüzde 52,5'ini oluşturuyor. Türkiye'nin rüzgarı, güneşi, suyu, jeotermal ve biyokütle kaynakları her gün daha fazla enerji sepetimize dahil oluyor" dedi.

Bu yıl içinde 2 bin MW'ı güneş ve 2 bin MW'ı rüzgar olmak üzere 4 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması düzenleyeceklerini dile getiren Dönmez, "Nisan ayının son haftasında başladık. Kısıtlamalar nedeniyle ara verdiğimiz YEKA Güneş Enerjisi Santralleri-3 (GES) bu hafta yeniden başladı. Bugüne kadar 650 MW'lık 50 yarışmamızı tamamladık. 50 yarışmamızın sonunda ortalama fiyat, kilovatsaat başına 22,42 kuruş oldu. 350 MW'lık kalan kısmı da birkaç gün içerisinde bitireceğiz inşallah. YEKA Rüzgar Enerjisi Santralleri'nde (RES) de benzer bir mantıkla ilerleyeceğiz. Orada da 20 ila 90 MW arası değişen büyüklükte kapasite tahsislerimiz olacak. Rüzgar yarışmalarımızı da inşallah yılın son çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız hazırlıklara devam ediyorlar" diye konuştu.

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşle birlikte, yatırımların 5-10 yıl öncesine göre 4'te 1, 5'te 1 maliyetle yapıldığını söyledi. Bakan Dönmez, "2020 yılı küresel yenilenebilir enerji kurulu güç artışında çok yüksek bir yatırımın devreye alındığı yıl oldu. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırımcılar hızla 2020 yılı sonuna yatırımlarını yetiştirmeye çalıştı. Kaynaklara bakarken hepsi aynıdır diyemeyiz. Yenilenebilir kaynakları sisteme eklerken, maliyet düşüşünden dolayı ekleyebildiğimiz kadar kaynağı eklemeyi hedefliyoruz. Fakat bunların kapasite faktörleri düşük. Bunun bir alt yapı sorunu var. Siz oraya 100 MW güneş için 100 MW ve senenin yüzde 99'unda hazır bir bakır alt yapı, trafo yapıyorsunuz. Fakat bu alt yapıya sadece senenin 8 bin 760 saatinden 1800 saatinde ihtiyaç oluyor. Yani yaklaşık yüzde 20'sinde diyelim. Daha fazla alt yapı yatırımı yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

- Ankara
Son dakika haber... Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz yok

Yenilenebilir Enerji, Fatih Dönmez, Enerji, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz yok - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu Doğan Holding'in iştiraki D Yatırım Bankası'na BDDK'dan faaliyet izni çıktı Doğan Holding'in iştiraki D Yatırım Bankası'na BDDK'dan faaliyet izni çıktı Son Dakika: Trabzonspor, Gervinho ve Peres'le görüşmelere başladı Son Dakika: Trabzonspor, Gervinho ve Peres'le görüşmelere başladı Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:51 Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok!
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
16:47 Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor
16:44 Doğan Holding'in iştiraki D Yatırım Bankası'na BDDK'dan faaliyet izni çıktı
16:43 Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış
16:42 Son Dakika: Trabzonspor, Gervinho ve Peres'le görüşmelere başladı
16:31 Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu
16:27 Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu
16:18 Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
16:00 Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak
Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok!         
16:52
Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor         
16:47
Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış         
16:44
Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu         
16:31
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz         
15:45
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı         
14:26
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 17:03:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement