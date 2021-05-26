Son dakika haber... Bakan Dönmez: Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz yok - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde arz güvenliğimizi teminat altına almak için hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız her yıl artarak devam ediyor. Bugün artık elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle 'Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji Zirvesi 3' programına katıldı. Dönmez, elektrik ve doğal gazda arz güvenliği problemi olmadığını belirterek, "Milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde arz güvenliğimizi teminat altına almak için hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız her yıl artarak devam ediyor. Bugün artık elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunumuz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 2021 Nisan sonu itibariyle elektrikte kurulu gücümüz 97 bin 376 megavata (MW) ulaştı. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 51 bin 78 MW ile toplam kurulu gücün yüzde 52,5'ini oluşturuyor. Türkiye'nin rüzgarı, güneşi, suyu, jeotermal ve biyokütle kaynakları her gün daha fazla enerji sepetimize dahil oluyor" dedi.

Bu yıl içinde 2 bin MW'ı güneş ve 2 bin MW'ı rüzgar olmak üzere 4 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması düzenleyeceklerini dile getiren Dönmez, "Nisan ayının son haftasında başladık. Kısıtlamalar nedeniyle ara verdiğimiz YEKA Güneş Enerjisi Santralleri-3 (GES) bu hafta yeniden başladı. Bugüne kadar 650 MW'lık 50 yarışmamızı tamamladık. 50 yarışmamızın sonunda ortalama fiyat, kilovatsaat başına 22,42 kuruş oldu. 350 MW'lık kalan kısmı da birkaç gün içerisinde bitireceğiz inşallah. YEKA Rüzgar Enerjisi Santralleri'nde (RES) de benzer bir mantıkla ilerleyeceğiz. Orada da 20 ila 90 MW arası değişen büyüklükte kapasite tahsislerimiz olacak. Rüzgar yarışmalarımızı da inşallah yılın son çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız hazırlıklara devam ediyorlar" diye konuştu.

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşle birlikte, yatırımların 5-10 yıl öncesine göre 4'te 1, 5'te 1 maliyetle yapıldığını söyledi. Bakan Dönmez, "2020 yılı küresel yenilenebilir enerji kurulu güç artışında çok yüksek bir yatırımın devreye alındığı yıl oldu. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırımcılar hızla 2020 yılı sonuna yatırımlarını yetiştirmeye çalıştı. Kaynaklara bakarken hepsi aynıdır diyemeyiz. Yenilenebilir kaynakları sisteme eklerken, maliyet düşüşünden dolayı ekleyebildiğimiz kadar kaynağı eklemeyi hedefliyoruz. Fakat bunların kapasite faktörleri düşük. Bunun bir alt yapı sorunu var. Siz oraya 100 MW güneş için 100 MW ve senenin yüzde 99'unda hazır bir bakır alt yapı, trafo yapıyorsunuz. Fakat bu alt yapıya sadece senenin 8 bin 760 saatinden 1800 saatinde ihtiyaç oluyor. Yani yaklaşık yüzde 20'sinde diyelim. Daha fazla alt yapı yatırımı yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

- Ankara