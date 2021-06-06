Son dakika haberleri: Bakan Dönmez, Fatih Gemisi'nin belgeseli için çağrı yaptı: "Fatih'in milli başarısına ortak olalım" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Büyük Keşif: Fatih Gemisi' belgeseli için, " Türkiye'nin gemisi Fatih'in milli başarısına hep birlikte ortak olalım" diyerek izleme çağrısı yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından izlemek isteyenler için 'Büyük Keşif: Fatih Gemisi' belgeselinin yayın saatini paylaşarak, "Türkiye'nin keşfini, arkasındaki büyük azmi ve keşfimizin kahramanlarını 'Büyük Keşif: Fatih Gemisi' belgeselimizde izleyeceğiz. Türkiye'nin gemisi Fatih'in milli başarısına hep birlikte ortak olalım" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/ İHA)