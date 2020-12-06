Son dakika haber! Bakan Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'deki sondaj çalışmaları için geri sayımın başladığını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kanuni sondaj gemisinde devam eden çalışmaların görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez, "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı" ifadesini kullandı.