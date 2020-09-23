Son dakika haberleri... Bakan Dönmez: "(Karadeniz'deki gaz keşfi) Bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha... - Son Dakika

AA Editör Masası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (2)

Bakan Dönmez: "( Karadeniz'deki gaz keşfi) Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz"