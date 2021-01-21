Son dakika haberleri: Bakan Dönmez: "TANAP'tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti"
21.01.2021 14:19
Son dakika haberleri: Bakan Dönmez: "TANAP'tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti"
Bakan Dönmez: "TANAP'tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti"
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