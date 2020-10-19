Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı"
19.10.2020 00:58
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in Fatih sondaj gemisinde göreve başladığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in Fatih sondaj gemisinde göreve başladığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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