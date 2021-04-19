Son dakika haberleri | Bakan Elvan, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Elvan, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (3)

19.04.2021 14:07
Son dakika haberleri | Bakan Elvan, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (3), System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, temel makro ekonomik politikalarda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirterek, "Enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, temel makro ekonomik politikalarda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirterek, "Enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Elvan, NTV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Enflasyonla mücadele için hangi politikalarının öncelikle uygulamaya gireceğinin sorulması üzerine Elvan, "Enflasyonla mücadele ekonomi politikalarımızın en temel önceliklerinden birisi." ifadesini kullandı.

Ekonomi Reformları programında enflasyonun yapısal sorunlarını çözmeye yönelik değişik tedbirler olduğunu vurgulayan Elvan, enflasyona bütüncül bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini belirtti. Elvan, şunları kaydetti:

"Sadece para politikalarıyla enflasyonu çözmeniz mümkün değil. Para politikalarına ilave olarak kamu maliye politikaları, finansal sektör ve yapısal sorunlar üzerine kalıcı bir şekilde giderek ancak enflasyon problemini çözebilirsiniz. Bizim, birincisi temel makro ekonomik politikalarımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. İki, enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Üç, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması enflasyonla mücadelenin ön koşullardan birisi, bu noktada biliyorsunuz, Merkez Bankası Başkanımız enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşuna devam edeceğimizi ifade etti. Dolayısıyla para politikası son derece önemli ama tek başına yeterli değil."

Güven ortamını tesis etmenin en temel ilkelerinden birisi olduğunun altını çizen Elvan, kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli kazanımlardan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Salgının bütçeye etkisi

Elvan, bütçede yer almayan ancak salgın nedeniyle harcama yapma zorunluluğu olan alanların ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen, şu an 46,5 milyar liralık bu yıl için ekstra gider söz konusu. Bunu 12,3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34,2 milyarlık kısım da harcama kısmında. Bunlar yeterli değil ama bütçe imkanlarımız çerçevesinde biz gerekli desteği vermeye gayret ettik. Bu süreçte esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu harcamalara rağmen biz bütçe açığını yüzde 3,5'e çektik. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak. Bunları bütün olarak aldığımızda kamu maliyesi alanında oldukça disiplini bir şekilde hareket ediyoruz."

"Bankalar oldukça ihtiyatlı bir yaklaşım içerisinde"

Bankacılık sektörünün mevcut görünümünün sorulması üzerine ise Elvan, bankacılık sektörüne yönelik 4-5 ay önce çok yoğun tartışmaların olduğunu anımsattı.

Elvan, söz konusu tartışmalarda bankacılık sektörünün ciddi risk altında olduğunun ifade edildiğine işaret ederek, "Bankacılık sektörüne değişik uluslararası kuruluşların ziyaretleri oldu. Sonrasında bu kuruluşlar bankacılık sektöründe ciddi bir risk görmediklerini ifade ettiler. O ifadeden sonra kamuoyundaki bu tartışmalar önemli ölçüde duruldu." dedi.

Şu anda takipteki alacak miktarının yaklaşık 150 milyar lira olduğunu anlatan Elvan, bunun için bankalar tarafından 115 milyar liralık karşılık ayrıldığını söyledi. Elvan, "Bu oran aşağı yukarı yüzde 76'lara tekabül ediyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 40-45 bandında. Dolayısıyla bankalarımızın oldukça ihtiyatlı bir yaklaşım içerisinde olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Elvan, yakın izlemedeki kredi miktarının 350 milyar lira civarında, buradaki karşılık oranın da yüzde 16 olduğunu ve bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 5-6 bandında bulunduğunu ifade etti. Elvan, "Bankacılık sektörü açısından bir risk görmüyoruz, Ekonomi Reformları programımızda bankacılık sektörüne yönelik çok ciddi tedbirlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Ekonomi, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Bakan Elvan, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (3) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişki görüntüler de paylaşıldı Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişki görüntüler de paylaşıldı         
14:05
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın         
13:35
Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı         
13:20
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek         
12:07
Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi         
11:54
Jet skiye teker taktı otobana çıktı, görenler gözlerine inanamadı Jet skiye teker taktı otobana çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
11:28
Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi, yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için Bodrum'a demir attı Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi, yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için Bodrum'a demir attı         
10:48
Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu         
10:28
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Türkiye'de aşı olmak isteyenler ezici çoğunlukta! Yüzde 91'i sıcak bakıyor Türkiye'de aşı olmak isteyenler ezici çoğunlukta! Yüzde 91'i sıcak bakıyor         
09:37
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Genç savcı koronavirüse yenik düştü Genç savcı koronavirüse yenik düştü         
22:50
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 14:22:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bakan Elvan, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei