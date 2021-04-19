Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, temel makro ekonomik politikalarda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirterek, "Enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Elvan, NTV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Enflasyonla mücadele için hangi politikalarının öncelikle uygulamaya gireceğinin sorulması üzerine Elvan, "Enflasyonla mücadele ekonomi politikalarımızın en temel önceliklerinden birisi." ifadesini kullandı.

Ekonomi Reformları programında enflasyonun yapısal sorunlarını çözmeye yönelik değişik tedbirler olduğunu vurgulayan Elvan, enflasyona bütüncül bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini belirtti. Elvan, şunları kaydetti:

"Sadece para politikalarıyla enflasyonu çözmeniz mümkün değil. Para politikalarına ilave olarak kamu maliye politikaları, finansal sektör ve yapısal sorunlar üzerine kalıcı bir şekilde giderek ancak enflasyon problemini çözebilirsiniz. Bizim, birincisi temel makro ekonomik politikalarımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. İki, enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Üç, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması enflasyonla mücadelenin ön koşullardan birisi, bu noktada biliyorsunuz, Merkez Bankası Başkanımız enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşuna devam edeceğimizi ifade etti. Dolayısıyla para politikası son derece önemli ama tek başına yeterli değil."

Güven ortamını tesis etmenin en temel ilkelerinden birisi olduğunun altını çizen Elvan, kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli kazanımlardan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Salgının bütçeye etkisi

Elvan, bütçede yer almayan ancak salgın nedeniyle harcama yapma zorunluluğu olan alanların ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen, şu an 46,5 milyar liralık bu yıl için ekstra gider söz konusu. Bunu 12,3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34,2 milyarlık kısım da harcama kısmında. Bunlar yeterli değil ama bütçe imkanlarımız çerçevesinde biz gerekli desteği vermeye gayret ettik. Bu süreçte esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu harcamalara rağmen biz bütçe açığını yüzde 3,5'e çektik. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak. Bunları bütün olarak aldığımızda kamu maliyesi alanında oldukça disiplini bir şekilde hareket ediyoruz."

"Bankalar oldukça ihtiyatlı bir yaklaşım içerisinde"

Bankacılık sektörünün mevcut görünümünün sorulması üzerine ise Elvan, bankacılık sektörüne yönelik 4-5 ay önce çok yoğun tartışmaların olduğunu anımsattı.

Elvan, söz konusu tartışmalarda bankacılık sektörünün ciddi risk altında olduğunun ifade edildiğine işaret ederek, "Bankacılık sektörüne değişik uluslararası kuruluşların ziyaretleri oldu. Sonrasında bu kuruluşlar bankacılık sektöründe ciddi bir risk görmediklerini ifade ettiler. O ifadeden sonra kamuoyundaki bu tartışmalar önemli ölçüde duruldu." dedi.

Şu anda takipteki alacak miktarının yaklaşık 150 milyar lira olduğunu anlatan Elvan, bunun için bankalar tarafından 115 milyar liralık karşılık ayrıldığını söyledi. Elvan, "Bu oran aşağı yukarı yüzde 76'lara tekabül ediyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 40-45 bandında. Dolayısıyla bankalarımızın oldukça ihtiyatlı bir yaklaşım içerisinde olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Elvan, yakın izlemedeki kredi miktarının 350 milyar lira civarında, buradaki karşılık oranın da yüzde 16 olduğunu ve bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 5-6 bandında bulunduğunu ifade etti. Elvan, "Bankacılık sektörü açısından bir risk görmüyoruz, Ekonomi Reformları programımızda bankacılık sektörüne yönelik çok ciddi tedbirlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)