Son dakika haberleri | Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız."
10.11.2020 16:33
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz.
Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız."
Bakan Elvan, Kamu, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Bakan Elvan: 'Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız.' - Son Dakika Ekonomi
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