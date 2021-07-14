Son dakika haberleri: Bakan Elvan: "Farklı sektörlerden Çinli yatırımcılarla buluştuk. Reform programımız, yerel paralarla ticaret, yüksek teknoloji yatırımları, Kuşak ve...

Bakan Elvan: "Farklı sektörlerden Çinli yatırımcılarla buluştuk. Reform programımız, yerel paralarla ticaret, yüksek teknoloji yatırımları, Kuşak ve Yol Girişimi konularını masaya yatırdık. Reel sektör öncülüğünde büyümek için, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi diplomasisini en verimli şekilde kullanacağız!" - ANKARA