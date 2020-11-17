Son dakika haberleri | Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"
17.11.2020 10:47
Son dakika haber... Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"
Bakan Elvan: "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız"
Bakan Elvan, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Bakan Elvan: 'Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız' - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi