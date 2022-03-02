Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: "Gençlerimizi bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: "Gençlerimizi bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz"

02.03.2022 12:20

Gelen son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da Türkiye genelinde sosyal bilimler liselerinde Atatürk kitaplığı açılmasına yönelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanacak iş birliği protokolü...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da Türkiye genelinde sosyal bilimler liselerinde Atatürk kitaplığı açılmasına yönelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanacak iş birliği protokolü töreninde konuştu.

Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Gençlerimizi bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Gençlerimizi bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Gençlerimizi bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz

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Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: 'Gençlerimizi bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: "Gençlerimizi bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz" - Son Dakika
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