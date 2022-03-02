Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: "Gençlerimizi bilimsel olarak hazırlanmış eserlerimizin rehberliğinde Atatürk ve tarih ile buluşturmaya başlıyoruz" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da Türkiye genelinde sosyal bilimler liselerinde Atatürk kitaplığı açılmasına yönelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanacak iş birliği protokolü töreninde konuştu.