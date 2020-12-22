Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi

22.12.2020 13:46
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi, System.String[]

Son dakika haberleri: KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 bin eserin sergilendiği Tarsus Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 bin eserin sergilendiği Tarsus Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz sanal ortamda da gezilebilmektedir. 'Sanalmuze.gov.tr' web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte önce Tarsus Kaymakamlığı'nı ardından ilçe esnafını ziyaret etti. Antik Yol'da incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, dana sonra Tarsus Müzesi açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, müzeye çevrilen yapının 70 yıllık tarihi ve mimarisi ile bir kültür mirası olduğunu belirtti.

Teşhir ve tanzim çalışmalarında da çağdaş müzecilik anlayışına yakışacak özen ve hassasiyeti gösterdiklerini belirten Bakan Ersoy, "Yapı içerisinde 'Prehistorik Dönem'den 'Helenistik Dönem'e, 'Tunç Evi Canlandırma Odası'ndan 'Ashab-ı Kehf Canlandırması'na 'Roma ve Doğu Roma Karma Salonu'ndan 'İslami Dönem Anlatımı'na, 'Tarsus Mutfak Kültürü'nden, 'Yörük ve Giyim Kültürü'ne kadar uzanan; dönemsel özellikleri, yaşamları, tarihi ve kültürleri yansıtan bölümler ve canlandırmalar var. Görsel ve işitsel sistemler ile desteklenen, görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor. 2 bin 23 eserin sergileneceği ve mescidinden hediyelik eşya dükkanı, kafesi, bebek bakım odası, engelli vatandaşlarımız için asansörüne kadar gerekli tüm sosyal donatıları tamamlanmış olan yeni Tarsus Müzesi ile Mersin'e 32 milyon 250 bin liralık bir yatırım yapmış olduk" dedi.'ANADOLU'NUN EŞSİZ MEDENİYET MİRASINI TÜM İNSANLIKLA PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'              2020 yılı itibariyle, bakanlık bünyesindeki 199 müze ve 142 düzenlenmiş ören yeri ile Anadolu'nun eşsiz medeniyet mirasını tüm insanlıkla paylaşmaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Aynı zamanda geçmişimize bir vefa borcu, gelecek kuşaklarımıza karşı bir emanet taşıma sorumluluğuyla, kültürel ve tarihi mirasımızı korumayı sürdürüyoruz. Çağdaş müzecilik anlayışıyla, teşriften teknoloji kullanımına, günümüzün gereklerini tüm müzelerimiz için bir standart haline getirmek için yenileme çalışmaları yapıyoruz. Yeni açtığımız müzelerde de bütün bu modern altyapıyı inşa etmeye özen gösteriyoruz. Dünyanın en büyük havaalanı müzesi olan bin metrekarelik İstanbul Havalimanı Müzesi gibi projelerle müzecilikte öncü yaklaşımları hayata geçirirken, çok lisanlı elektronik sesli rehberlik sistemi ile müze ve ören yerlerimizi ziyaretçilerin ilgi ve merakına en üst düzeyde cevap verecek şekilde donatmayı sürdürüyoruz. Teknoloji kullanımı noktasında şunu da özellikle belirtmek isterim ki, bugün önde gelen 32 müze ve ören yerimiz sanal ortamda da gezilebilmektedir. 'Sanalmuze.gov.tr' web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır. Yine olası eksiklerin giderilmesi ve sürekli denetimin sağlanabilmesi adına, müze ziyaretçilerinin deneyim, öneri ve şikayetlerini paylaşmalarını sağlayan sistemi hizmete aldık. Paylaşım konusuna dair yapılan işlemleri sürekli takip ettiğimiz ve ilgili vatandaşımızı da bilgilendirdiğimiz bu sistem sayesindedir ki şikayetlerin hızla çözümlenmesi sağlanmış, ziyaretçi memnuniyeti iki kat artmıştır" diye konuştu.'MERSİN ÇOK YÜKSEK POTANSİYEL BARINDIRIYOR'Mersin'in Akdeniz Bölgesi'nde tarihi, arkeolojisi ve doğasıyla, çok büyük bir potansiyeli barındırdığını belirten Bakan Ersoy şunları söyledi: "Bugün buraya müze açılışımız için geldik. Ancak Mersin'in turizm hikayesini yazmaya da bir an önce başlayacağız. Kısa süre sonra inşallah tekrar ziyarete gelerek, bütün sektör paydaşlarımızla atılacak adımları istişare edecek ve hızla ilgili projeleri hayata geçireceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin hak ettiği, aziz milletimizin layık olduğu hizmet ve eserleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerini gerçekleştirmek ve onun ötesinde tam bağımsız, lider ve güçlü Türkiye'nin yarınlarını güvence altına almak için var gücümüzle, azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemizin ve milletimizin huzur ve refah içinde yaşadığı geleceği gerçek kılacağız"

Açılışı yapılan müze teşhirinde Paleolitik Dönem'den Cumhuriyet dönemine kadar olan süreci yansıtan ve interaktif uygulamalarla desteklenen 805 arkeolojik, 408 etnografik ve 810 sikke olmak üzere 2 bin 23 eser sergilenecek.


- Mersin
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı, Tarsus, Turizm, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: Sanal müzeleri 11,5 milyon ziyaretçi gezdi - Son Dakika


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