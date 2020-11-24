Son dakika haberleri: Bakan Ersoy, sanatçı Parscan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Ersoy, sanatçı Parscan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

24.11.2020 17:25
Son dakika haberleri: Bakan Ersoy, sanatçı Parscan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 83 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Devrim Parscan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 83 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Devrim Parscan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ersoy, sanatçı Parscan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Devrim Parscan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Ersoy, "Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan'a Allah'tan rahmet, kıymetli sanatçımızın yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

mehmet ersoy, Sanatçı, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Ersoy, sanatçı Parscan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika


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