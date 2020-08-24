Son dakika haberleri! Bakan Ersoy, turizm sezonunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Ersoy, turizm sezonunu değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel pandemi sürecinde Türkiye'de turizme ilişkin, "2019 ile kıyaslandığında 2020 ivmemiz çok yüksekti, çok hızlı bir büyüme ivmesine girmiştik. Ama maalesef şu anda 2019 ile kıyaslandığında ciddi bir düşüşle karşı karşıya kalacağız.

Son dakika haberleri! Bakan Ersoy, turizm sezonunu değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel pandemi sürecinde Türkiye'de turizme ilişkin, "2019 ile kıyaslandığında 2020 ivmemiz çok yüksekti, çok hızlı bir büyüme ivmesine girmiştik. Ama maalesef şu anda 2019 ile kıyaslandığında ciddi bir düşüşle karşı karşıya kalacağız. Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa, yıl sonunda 15 milyon turist sayısını yakalarız, geçeriz diye düşünüyoruz." dedi.

Ersoy, NTV canlı yayında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Giresun'da yaşanan sel felaketinden dolayı yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin turizme etkisi üzerine bilgi verdi.

Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla turizmin tekrar ivme kazandığını hatırlatan Ersoy, açılacak ve açılması öngörülen hava trafiğine ilişkin bilgi vererek, "2019 ile kıyaslandığında 2020 ivmemiz çok yüksekti, çok hızlı bir büyüme ivmesine girmiştik. Ama maalesef şu anda 2019 ile kıyaslandığında ciddi bir düşüşle karşı karşıya kalacağız. Eğer hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa, yıl sonunda 15 milyon turist sayısını yakalarız, geçeriz diye düşünüyoruz. Gelir olarak da 11 milyar dolar bir turizm gelirini bu sene için geçeriz diye tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

Temmuz sonu itibarıyla 6,5 milyon turist sayısının yakalandığını vurgulayan Ersoy, "Yaklaşık 1,2 milyon yurt dışındaki yerleşik Türk vatandaşı da buna dahil. Ağustos-Eylül-Ekim diye bakıldığında bir simülasyon yaptık. Buna göre sezonun da uzayacağı, kayacağı görülüyor. Sezon geç başladı ama daha da geç bitecek gibi gözüküyor." diye konuştu.

" Avrupa'ya örnek teşkil etti"

Yatak kapasitesi doluluk oranlarına ilişkin Ersoy, "Yüzde 50 rakamlarını geçecek gibi gözüküyor." dedi.

"Pandemi dolayısıyla bu yıl insanların tatil için genellikle kendi ülkelerini tercih ettiği" değerlendirmesinde bulunan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu normal bir yaklaşım, salgınlarda beklenen bir sonuç. Biz bu endişeleri gidermek için sektör harekete geçmeden önce bir sertifikasyon programını devreye geçirdik. Avrupa'ya örnek teşkil etti. Çok ciddi sonuç verdi ve etkili oldu. Avrupa'da birçok ülke kopyalamaya çalışsa da sonuç alamadılar. Biz şimdi bu programı geliştirmeye karar verdik. Bunun hem kriterlerini artırmayı hem de salgın sonrasında kalıcı hale getirmeyi istiyoruz.

Şu andaki yönetmelik ve genelgelerde 50 odalı ve konaklama tesislerinde sertifikasyon programının uygulanması zorunlu. Bunu İçişleri Bakanlığı ile görüşerek oda sayısını daha aşağıya çekmek, kurallarını, kriterlerini salgınla birlikte deneyimleri de içine katarak daha da artırarak devam ettirmek istiyoruz. Yakın bir zamanda netleşir."

Ersoy, şu anda 4 bin 900 tesise sertifikasyon verildiğini anlattı.

Sertifika programında yer alan kriterlerin bölgesel değil tüm Türkiye için geçerli olduğunun altını çizen Mehmet Ersoy, "Kapsam alanını genişletebiliriz, 50 oda sınırlamasını aşağı çekeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli otel sayısını artırmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Sertifikasyon programından çok iyi sonuçlar alındığına dikkati çeken Ersoy, "Bunun sadece bir salgın kriteri olarak görülmesini istemiyoruz, bunu bir servis ve hizmet standardı kriteri ve Türkiye'nin özlem duyduğu nitelikli turisti hedeflediği program dahilinde devamlı olarak yapması gereken bir kriter... O yüzden geliştireceğiz." dedi.

"Güvenli turizmde ana kriter sosyal mesafe"

Düzenli denetim yapıldığını vurgulayan Ersoy, güvenli turizmde yoğunluk kriterine ilişkin "Bizim ana kriterimiz sosyal mesafe. Fiziki mesafeyi sağladığınız zaman ana kriteri oluşturmuş oluyorsunuz. Otelin eğer sosyal mekanları gerekli büyüklüğe sahipse yüzde 50 mecburiyeti getirmiyoruz. Sadece sosyal mekanlardaki fiziki mesafeyi sağlayıp sağlayamadığına bakıyoruz. Sağlıyorsa bizim için yeterli. Dünyada da bu şekilde uygulanıyor." diye konuştu.

"2021, 2020 ile kıyaslandığında çok daha iyi olur"

Bakan Ersoy, 2021 hedeflerine yönelik de şunları söyledi:

"2021'deki erken rezervasyon niye erken başladı dersek, 2020'de salgın sebebiyle bir şekilde endişelenen turist, rezervasyonu iptal etmek yerine 2021'e erteledi. O nedenle 2021'de daha fazla rezervasyon var gibi gözüküyor ama sebebi erken rezervasyon yapıldığı için değil ertelemelerin de erken rezervasyonda gözükmesinden kaynaklanıyor. Erken rezervasyonlar kasım ayında başlar, onu da gözlemleyeceğiz.

Ne olur dersek, 2020 ile kıyaslandığında çok daha iyi olur. Önümüzdeki sene her koşulda bu seneden çok daha iyi sezon geçireceğimiz kesin gibi gözüküyor. 2021 de 2019 rakamlarını yakalamak için erken. Özetle, 2020'den çok daha iyi bir sezon ama hala 2019'un altında yakalarız gibi gözüküyor."

Türkiye'nin tanıtını için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının hala devrede olduğunu ve salgında faydasının da görüldüğünü vurgulayan Ersoy, "Rakip ülkelerin neler yaptığını da izliyoruz. Şu anda turizm tanıtım iletişimi yönünden baktığınızda, diğer ülkelerin raporları bize geliyor. Biz açık ara çok daha fazlasını yapıyoruz. Sadece biz sınırlamayla yapıyoruz. Nedir o? Hava trafiğinin açık olduğu ülkeleri baz alarak yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Halk plajlarına da bir sertifikasyon programı getirilebilir"

Ücretsiz halk plajları uygulamasına ilişkin de bilgi veren Bakan Ersoy, halk plajlarının büyük bir bölümünün belediyelerce denetlendiğini söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti:

"Bazı istenmeyen görüntüler orada yaşanıyor maalesef. Kabinede bunu konuşuyoruz. Bizim sertifikasyon kriterlerimizle pek alakası yok, yoğunluk açısından da yok. Bununla ilgili biz İçişleri Bakanlığı ile görüşüyoruz, nasıl bir çalışma yapabiliriz diye. Belki plajların belgelendirme ve denetim işlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı önümüzdeki dönem üstlenebilir. Bunula ilgili bir çalışma yapacağız. Bunlara da bir sertifikasyon belgelendirme şartı getirilebilir ki bu sene, bu yaz yaşadığımız başta sosyal mesafe olmak üzere birçok kuralın konulup denetleniyor hale gelmesi açısından.

Ücretsiz halk plajları projesi geçen senelerde başlattığımız bir proje. İlk etapta 2 tane açılmıştı, Bodrum ve Çeşme'de ve çok ilgi gördü. Bu bağlamda üçüncü ve dördüncüleri de Antalya'da Belek ve Kadriye bölgelerinde hizmete açtık. Bu ay itibarıyla hizmete girdi, çok da beğeniliyor. Sayılarını artırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene de Manavgat'ta, Kemer'de, Marmaris- İçmeler'de birer tane daha planlıyoruz. Her yıl 2-3 tane ilave ederek bu sayıyı artıracağız."

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:37

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Bakan Ersoy, turizm sezonunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz         
15:47
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor         
15:39
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu         
15:04
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu         
14:30
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını         
13:42
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar         
13:32
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi         
13:15
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada         
10:15
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar         
09:56
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var         
09:17
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 19:26:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Bakan Ersoy, turizm sezonunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei