Son dakika haberleri: Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve sanatçılar Safranbolu'yu ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile aralarında sanatçı ve oyuncuların bulunduğu heyet, Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesini gezdi.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında Safranbolu'ya Işın Karaca, Can Yapıcıoğlu, Safa Sarı, Ömer Faruk Çavuş, Balçiçek İlter, Mustafa Tayfun Özcan gibi tanınmış isimler ve birçok gezginle gelen Ersoy, ilçedeki tarihi ve turistik alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Heyete eşlik eden Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, Pervin Ersoy'un ünlülerle 81 ili gezdiğini, bu sayede Türkiye'nin tanıtımına katkı sunduklarını söyledi.

Karabük'e de geldiklerini aktaran Ergüder, "Dernek olarak ilimizin bilinmeyen taraflarını göstermek gibi bir hedefimiz var. Misafirlerimizi Yenice ilçemizde Ihlamur Teras'ta misafir ettik. Daha sonra dernek olarak önemsediğimiz tren yolculuğunu yaptık. Safranbolu'da gezinti oldu. Yörük köyünü gezdik. Konuklarımız mutlu ayrıldı, Safranbolu'yu çok beğendiler." diye konuştu.