KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , orman yangınlarının sönmesiyle iptallerin azaldığını, rezervasyonların arttığını belirtip, yangından etkilenen bölgelere yapabilecek en büyük yardımın normalleşmeye katkı sağlamak olduğunu söyledi.

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