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Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

19.11.2021 23:22

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Millet Bahçesi'nde yer alan Atatürk Kültür Merkezi binasının aslına uygun şekilde onarılacağını belirterek, "Bir bölümünde Türklerin Anadolu'ya gelişi, bu toprakları yurt edinişi, köklü devlet geleneği çerçevesinde kültür ve sanat başta olmak...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Millet Bahçesi'nde yer alan Atatürk Kültür Merkezi binasının aslına uygun şekilde onarılacağını belirterek, "Bir bölümünde Türklerin Anadolu'ya gelişi, bu toprakları yurt edinişi, köklü devlet geleneği çerçevesinde kültür ve sanat başta olmak üzere Anadolu'ya kattığı değerlerin günümüze kadarki sürecini anlatacak Türk Tarih Müzesi kurulması planlanmaktadır." dedi.

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Erzurum'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ifade ederek sözlerine başlayan Ersoy, bazı milletvekillerinin "kültür alanındaki çalışmaların yetersiz kaldığı" yönündeki eleştirilerine cevap verdi.

İnşaatı 27 yıl süren CSO Ankara yerleşkesinin, bakanlığı döneminde 1 senede tamamlandığını, yerleşkenin kendi alanında ilk 5 bina arasına girdiğini, tarihi CSO binasının da restorasyondan geçirildiğini söyleyen Ersoy, İstanbul'daki AKM'nin mekanik sahneler kullanılarak 2,5 yıl gibi kısa bir sürede yeniden yapıldığını, Atlas Sineması'nın ve Galata Kulesi'nin restore edildiğini dile getirdi.

Kütüphane olarak kullanılacak Rami Kışlası'nın 2022 sonuna kadar hizmete sunulacağını bildiren Ersoy, Kız Kulesi'nin restorasyona alındığını, bakanlığın değerli resim koleksiyonlarının saklandığı Ankara'daki Resim Heykel Müzesi'nin depolarının yangına ve hırsızlığa karşı teknolojik sistemlerle donatıldığını ifade etti.

Ersoy, "Yıllar yılı sürecek denilen restorasyon çalışmaları bu dönemde hızla tamamlanıp hizmete sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sürat ilkesi bakanlığımız tarafından yerine getiriliyor." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 27 yıl süren yevmiyeli personel sorununu Kovid-19 salgınından önce çözdüklerini belirten Ersoy, salgın döneminde sanatçılara verilen desteklere değindi; desteklerin kimlere, nasıl verileceğine bakanlığın değil meslek birliklerinin ve oluşturulan jürilerin karar verdiğini vurguladı.

"Hayali tiyatrolara destek verildi" iddialarının da iyi araştırılmadan gündeme getirildiğini ifade eden Ersoy, destek talebinde bulunulan tiyatro oyunu sahneledikten sonra meblağın hesaba yatırıldığını bildirdi.

Ersoy, tüm sanat dallarında toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni başlattıklarını, bu kapsamda 381 etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, festivalin her sonbahar ve ilkbaharda düzenleneceğini, benzer bir projenin Ankara'da da hayata geçirileceğini ve başkent kültür yolu rotası belirleneceğini söyledi.

Milletvekillerinin, Türk dünyasını ortak dille buluşturacak etkinlikler yapılması yönünde isteklerini dile getirdiklerini hatırlatan Ersoy, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin tam da buna örnek teşkil eden önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy, "Ülke genelinde müze müdürlükleri envanterinde kayıtlı ne kadar tarihi eser vardır? Bunların kaç tanesi kayıptır?" sorusuna cevaben, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerde 3 milyon 278 bin 114 eser bulunduğunu, müzelerden çalınan, kaybolan kültür varlıklarının kayıt altına alınarak yurt içi ve dışında bulunabilmesi için duyurular yapıldığını, bunların da genel müdürlüğün internet sitesinden düzenli olarak yayınlandığını bildirdi.

Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan Merve Kaçmış'ın intiharıyla ilgili bir soruyu Ersoy, şöyle yanıtladı:

"Kaçmış'ın intiharı üzerine bakanlığımız müfettişlerince idari soruşturma yürütülmüş, soruşturmaya esas eserler bilirkişi tarafından sayılmış, toplam değeri 920 lira olarak tespit edilen bazı toprak eserler bulunamamıştır. Bu eserlerin küçük ebatlarda, müzede binlerce örneği olan pişmiş toprak, tabak, bronz, iğne gibi eserler olduğu tespit edilmiştir. Sorumlu kişilerden zarar tahsil edilmiştir, ilgili personel hakkında gerekli idari işlemler yapılmıştır. İntiharla ilgili adli soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında. Bulunamayan 920 lira bedelli 10 parçayla ilgili soruşturma personeller hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında devam etmektedir."

Türkiye'de ilk olacak depo müzeler

Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne Atatürk Havalimanı'nda depo müze yapılmasına ilişkin soru üzerine 130 yıllık geçmişe sahip İstanbul Arkeoloji müzeleri bünyesinde 765 bin envanterlik eser olduğunu, buranın tüm Türkiye'deki müzelerde bulunan eserlerin dörtte birini barındırdığını söyledi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonunun laboratuvar ortamına da sahip mekanlarda muhafaza edilmesi, deprem ve diğer afet risklerine karşı korunması gerektiğini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu sebeple hem İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne hem de bölgelerdeki diğer müzelere hizmet verebilmesi amacıyla İstanbul'un Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı'nda, Anadolu yakasında ise Maltepe'de bakanlığımız adına tahsis yapılan alanlarda, dünyada modern müzeciliğin uygulandığı pek çok ülkede olduğu gibi koruma ve konservasyon merkezleri, yani depo müzeler oluşturulmaya başlandı. Bu Türkiye'de ilk olacak."

Ersoy, bakanlıklarınca toplumun ortak duygu ve düşüncelerini içerecek şekilde Kürtçe, Ermenice, Arapça, Süryanice, Boşnakça, Azerice, Kazakça, Lazca, Zazaca, Rumca sesli eserlerin hazırlandığını, Ahmedi Hani'nin Kürtçe yazdığı Mem ve Zin eserlerinden yola çıkılarak hazırlanan oyunun, Diyarbakır ve Van devlet tiyatrolarında birçok kez temsil verdiğini bildirdi.

17 Haziran 2016 ile 17 Haziran 2021 arasında 1431 Kürtçe kitabın 1 milyon 310 bin adet basıldığını dile getiren Ersoy, Ahlat'ta yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Ankara Millet Bahçesi'ne Türk Tarihi Müzesi

Ankara Millet Bahçesi'nde yer alan Atatürk Kültür Merkezi binasının aslına uygun şekilde onarılacağını bildiren Ersoy, "Bir bölümünde Türklerin Anadolu'ya gelişi, bu toprakları yurt edinişi, köklü devlet geleneği çerçevesinde kültür ve sanat başta olmak üzere Anadolu'ya kattığı değerlerin günümüze kadarki sürecini anlatacak Türk Tarih Müzesi kurulması planlanmaktadır." dedi.

Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesinin envanter kayıtlarında herhangi bir eksiklik olmadığını, 195 bine yakın eserin müzenin 23 farklı deposunda korunduğunu, Sayıştay raporlarında yer alan durumun eski sistemden yeni sisteme geçişteki teknik bir konudan kaynaklandığını kaydetti.

Kuşadası Kongre Merkezi ile ilgili soru üzerine de Ersoy, "TÜRSAB orayı bire üç maliyetle mal etmiş. Gerekli suç duyurularında bulunduk. Yönetim Kurulu seçimi oldu, bizim bakanlığımızı dışarda bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Buna izin vermeyeceğini vurgulayan Ersoy, "Bu konuda çok da sert tavır koyuyorum. Devlete bire üç mal ettikleri şeyi bana yutturma şansları yok. İzin de vermeyeceğim. Sonuna kadar da takipçisi olacağım. İyi niyetli olan biri, yönetim kuruluna bakanlığı alır." dedi.

(Sürecek)

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, Ankara, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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