Son dakika haberleri! Bakan Gül: "Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi elbette sürdüreceğiz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Gül: "Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi elbette sürdüreceğiz"

05.04.2021 12:52
Son dakika haberleri! Bakan Gül:

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Millet iradesini verdikten sonra bu iradenin karşısında bundan rahatsız olanlara asla ama asla müsaade etmeyecektir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Millet iradesini verdikten sonra bu iradenin karşısında bundan rahatsız olanlara asla ama asla müsaade etmeyecektir. Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi elbette sürdüreceğiz. Millet iradesini yok saymaya yeltenen bu değerlere kasteden bu zihniyete güruha gerekli cevaplar hukuk çerçevesinde verilecektir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Akademisi'nde düzenlenen Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimleri açılış törenine katıldı. Hakim savcı adaylarına seslenen Bakan Gül, "Meslek hayatınız boyunca aklınızı hiç kimseye esir etmeyin. Aklını ağabeylerine, aklını ideolojik körlüğe teslim edenlerin ne halde olduğunu 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin neler yaptığını gördük. Yargının yegane ideolojisi adalettir. Ne Olur aklınızı hiç kimseye kiraya vermeyin. Anayasadan kanunlardan başka hiçbir yerden emir almayın. Hakim savcı cübbesi iliklenemez. Hakim savcı cübbesini hiç kimsenin önünde düğmelemeyin arkadaşlar. Anayasa hukuk, adaletin dışında hiç kimsenin önünde eğilmeyin meslek hayatınız boyunca" dedi.

"Geçmişte vesayetçilere brifingcilere selam duran, yargıdan bugün darbecileri yargılayan bir yargıya ulaştık"

"Bu ülkede vesayetçiler brifingciler önünde cübbesini ilikleyenleri düğmeleyenleri gördük" diyen Bakan Gül, "Hala hicap duymaktayız. Bu ülkede anayasayı rafa kaldıran, muhakemeyi, vicdanı rafa kaldıran anlayışları gördük. Kişisel menfaat ve ideolojik çıkarlarla karar veren hakim savcıdan hakim savcı olmaz. Bunun örneklerini gördük. Tüm kurumlarımız bu mücadeleyi hala sürdürmekte. Bugün Türk yargısı bu mücadeleyi başarıyla vermektedir. Geçmişte vesayetçilere brifingcilere selam duran, yargıdan bugün darbecileri yargılayan bir yargıya ulaştık. Milletin iradesini geriye götürmek isteyenlerin, milletin egemenliğine hazmedemeyenlerin şunu iyi bilmesi lazım ki; demokrasimiz asla geriye gitmeyecektir. Hiç kimse demokrasimizi geriye götüremeyecektir. Vesayet nostaljisi içinde olanların, milletin temsilcilerine parmak sallama hadsizliğini gösterenlerin karşısında güçlü demokratik bir siyaset bulunmaktadır" diye konuştu.

Sivil anayasaya ilişkin konuşan Bakan Gül, "Millet tarafından, millet için yeni ve sivil bir anayasa yoluna çıkan demokrasimiz hepimizin ortak kazanımıdır. İktidarı ile muhalefeti ile sivil toplumuyla demokrasi, hukuk, hukukun üstünlüğü hepimizin ortak menfaatidir. Bu değerlere nereden, ne şekilde saldırı gelirse gelsin topyekun 84 milyon bu vesayetçi anlayışa karşı durmak bir vatandaş olarak hukukun demokrasinin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğu Türkiye'de her kesimin büyük bir hassasiyetle yerine getireceğine inanıyoruz. Biz demokrasiyi daha geliştirelim, özgürlükleri daha da artıralım dedikçe hala vesayet tortuları besleyenlerin yeniden bu anlamda, bir şekilde gayret içerisinde olmaları gerçekten, ülkemiz ve demokrasimiz adına üzücüdür. Biz 2023'ler derken Türkiye'de hala 90'lar, hala daha öncesi vesayetçi anlayışın özlemi içerisinde olanların, tek tük de olsa ciddiye alınmayacak şekilde bile yer yer çıksa bu anlamda bunun asla kabul edilebilir bir yanı yoktur" dedi.

103 emekli amiralin açıklamasına tepki gösteren Gül, "Biz Türkiye'yi ileriye götürelim, Türkiye'yi 2023 hedeflerine Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler diyerek hedef gösterdiği ülkemizi daha da yukarıya taşıyalım derken, ülkemizi geriye götürmek isteyen gerici zihniyeti, vesayetçi zihniyetin asla ama asla Türkiye'de muvaffak olması mümkün değildir. Bunlar başaramayacaklar. Ülkemizi 84 milyon demokrasimizi hukukumuzu daha ileriye götüreceğiz, taşıyacağız. Millet iradesini verdikten sonra bu iradenin karşısında bundan rahatsız olanlara asla ama asla müsaade etmeyecektir. Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi elbette sürdüreceğiz. Millet iradesini yok saymaya yeltenen bu değerlere kasteden bu zihniyete, güruha gerekli cevaplar hukuk çerçevesinde verilecektir. Şiddetle demokrasiyi, hukuku, anayasayı bu anlamda korumak için en büyük hassasiyet içinde olmalıdır, olacaktır. Elbette millet iradesini verir ve yine sandık geldiğinde demokrasi çerçevesinde tercihini ortaya koyar. Onun ötesindeki anlayışlarla nasıl şimdiye kadar mücadele edildiyse milletin iradesinin dışında hiçbir güç tanımadık ve millet iradesinin değersizleştirmeye yönelik her türlü çabanın karşısında dimdik ayakta olacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

(Hülya Keklik - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Adalet Bakanı, Türkiye, Anayasa, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Gül: 'Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi elbette sürdüreceğiz' - Son Dakika


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