Son dakika haberleri: Bakan Gül'den yeni adli yıl mesajı - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır. Bu bağlamda, reform belgemizde öngörülen hedeflerimizi adım adım hayata geçirme gayreti içindeyiz" dedi.

Bakan Gül, 2020-2021 Adli Yıl açılışı nedeniyle yayımladığı mesajında, adalet teşkilatının ve yargı camiası için yeni bir adli yıl, yeni bir çalışma döneminin başlayacağını bildirdi. Hak ve adalet için emek ve mesai veren tüm hakimlerin, savcıların, avukatların ve adalet personelinin bu başlangıcın heyecanını ve haklı gururunu taşıdığını belirten Gül, "Adalet teşkilatı olarak, toplumun her kesiminin, istisnasız bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak daha iyiyi aramaktan bir an olsun yorgunluk ve yılgınlık hissetmiyoruz" dedi.