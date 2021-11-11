Üye Girişi
Son dakika haberleri! Bakan Gül: "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Gül: "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk"

11.11.2021 22:20

Son dakika haberi... Bakan Gül: "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk" dedi.

Bakan Gül: "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk" dedi.

Bakan Gül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 150 hükümlü ve yükümlü ile 300 personelin katıldığı törende fidan dikip, can suyunu verdi.

Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ağaçlandırma seferberliğine dönüşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Batıkent Çakırlar mevkiinde bulunan yaklaşık 30 dönümlük alanda düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 75 hükümlü, Ankara ve Batı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesindeki 75 yükümlü ile adalet teşkilatında görevli 300 personelin katıldığı törende Bakan Gül, 2 fidanı toprakla buluşturup, can suyunu verdi.

"Ağaçlar ülkemizi ciğerleri, ormanlar hepimizin geleceği"

Adalet Bakanı Gül, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye genelindeki 144 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla 96 bin fidanın dikileceğini, diğer etkinliklerle birlikte bu sayınını 111 bini bulacağını söyledi. 'Geleceğe Nefes' kampanyasına çok önemli bir destek verdiklerini belirten Bakan Gül, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde bugün hem personelimiz hem denetimli serbestlik yükümlüleri hem de açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerle ağaç kampanyasına destek veriyoruz. Ağaçlar ülkemizin ciğerleri, ormanlar hepimizin geleceği, nefes alanları, zenginlikleri, kaynaklarımız. Bunları en güzel şekilde koruyacağız, geliştireceğiz. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşecek. Yurdumuzun her yerinde özgür ve yemyeşil cennet vatanımızı daha güzel yaparak, ülkemizi yeni yüzyıllara hazırlayacağız" diye konuştu.

"Orman yakma Türk Ceza Kanunu'nda çok ağır bir şekilde cezalandırılıyor"

Ülke genelindeki ağaçlandırma seferberliğine 'Adalet Ormanları' ile de katkı verdiklerini anlatan Bakan Gül, bu konuda da seferberliği artıracaklarını kaydetti. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde adalet teşkilatınca 96 bin fidanın dikileceğini ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer birimlerimizin de destek vermesi ile bu sayıyı arttıracağız. Bugün tüm Türkiye seferberlik içinde. Ormanlarımız yandıkça, ağaçlarımız yandıkça hepimizin yüreği yanıyor. Türk Ceza Kanununda, ormanlarla ilgili mevzuatlarda çok ağır bir şekilde bunlar da cezalandırılmış durumda. Ceza ile karşı karşıya bu suçlar. Ama biz istiyoruz ki bir ağacımız bile yanmasın. Bu konuda da yine ağaçlandırma seferberliğimizi tüm birimlerimizle sürdüreceğiz. Bugün Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanya ile ülkemiz daha da yeşil olacak, cennet vatanımız daha güzel olacak. Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu daha da güzel olsun duasıyla toprakla buluştuk. Ben tüm emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, personelimize, herkese yürekten teşekkür ediyorum."

CTE Genel Müdürü Yunus Alkaç da, Türkiye genelinde 2 bin 657 personel, ayrıca bin 202 yükümlü ve hükümlü ile birlikte ağaçlandırma seferberliği için sahada olduklarını belirterek, "144 denetimli serbestlik müdürlüğü bünyesinde ülke genelinde 96 bin ağaç dikilecek. İnşallah önümüzdeki yıllar itibariyle bu sayımızı çok daha arttıracağız" ifadelerini kullandı. (ENG-

ÖĞRENCİLERLE 'TOHUMLAR FİDANA' ŞARKISINI SÖYLEDİ

Adalet Bakanı Gül, 10 bin fidanın dikildiği programda ağaçlandırma günü etkinliğine katılan Şehit Mustafa Erdal İlkokulu 4/F sınıfı öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte "Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda" dizelerinin yer aldığı Tohumlar Fidana şarkısını okuyan Bakan Gül, öğrencilere ormanı ve ağaçları korumaları tavsiyesinde bulundu.

Son dakika haberleri! Bakan Gül: Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk
Son dakika haberleri! Bakan Gül: Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk
Son dakika haberleri! Bakan Gül: Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk
Son dakika haberleri! Bakan Gül: Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk

Togo Cumhuriyeti, Adalet Bakanı, Türkiye, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Gül: 'Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi 23:09 Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı 23:02 Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı Ali Koç 23:00 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti 21:27 A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü 21:17 Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor 20:22 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

Son Dakika Haberleri
23:19 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi
23:08 Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
23:02 Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı
23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi
22:59 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri
22:58 Öğrenci servisinden düşerek yaşamını yitiren kadının son anlarının kamera kaydı ortaya çıktı
22:12 Cem Yılmaz'da iddialı sözler: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm
21:27 A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti
21:22 Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi         
23:20
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı         
23:08
Başak Demirtaş'a Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi         
23:01
Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı         
21:39
Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti         
21:22
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş         
20:38
Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi         
19:35
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 23:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Gül: "Ülkemizin geleceği daha yeşil, daha huzurlu, daha güzel olsun duasıyla bugün toprakla buluştuk" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement