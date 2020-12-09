Son dakika haberleri | Bakan Gül: "Türk yargısı, darbeci hainlerden millet adına hesap sormaya devam edecektir"
09.12.2020 23:35
Son dakika politika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(7)
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