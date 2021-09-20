Son dakika haberleri: Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz (2) - Son Dakika

BAKAN GÜL, ADLİYELERİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Adliyesi'ni ziyaret ederek, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'den bilgi aldı. Personelle de bir süre sohbet eden Bakan Gül, daha sonra Bursa Bölge Adliyesi'ne geldi. Burada, yemekhanede sıraya girip yemeğini alan Bakan Gül, personelle birlikte yemek yedi. Bakan Gül, daha sonra yaptığı konuşmada, sözleşmeli personellerin kadroya geçişi için çalıştıklarını söyledi.

'SÖZLEŞMELİ KADROLU ÇALIŞAN AYRIMI KALMASIN'Bakan Gül, "Kararlarda hakimlerin savcıların isimleri var. Duruşmalara taraflar geliyor. Süreçlerin bu şekilde başarılı bir şekilde sürdürülmesi, bizim çalışanlarımız sayesinde oluyor. Sizler adliyede, kalemin bu anlamda tozunu yutan ve adaletin tecellisi anlamında gece gündüz çalışan arkadaşlarımızsınız. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler ne kadar bu anlamda bu çalışmalarda gayret gösteriyorsanız, adalete güven o denli artıyor. Çünkü verileri siz giriyorsunuz, birtakım işleri de sizler yapıyorsunuz. Duruşmada tutanağı zapta sizler yazıyorsunuz. Tüm yargısal işlemlerle ilgili esas itibarıyla biz bile avukatlık yaptığımızda kalemdeki müdür arkadaşlarımızdan, çalışan arkadaşlarımızdan çok istifade ederdik. Sadece işini yapan değil, yargısal meslekte kulak kesilen uygulamaları ve mevzuatı yakından takip eden tecrübeli arkadaşlarımız var. Güzel bir personelimiz var. Tüm bu çalışmalarda bizler için önemli olan toplu sözleşmelerle ilgili kazanımlar elde ettik. Bu toplu sözleşmeyi yakından takip ettik. Nöbet ve diğer ücretlerle ilgili çok önemli neticeler aldık. İnşallah bundan sonra da özellikle sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi bizim birinci meselemiz. Bunu yakından takip edeceğiz. Biz istiyoruz ki, aynı masada çalışan kişilerde sözleşmeli kadrolu ayrımı kalmasın. Bunu ortadan kaldıracağız" dedi.'GELENLERE ANNENİZ BABANIZMIŞ GİBİ DAVRANIN'

Personellerin taleplerini dinlediğini belirten Bakan Gül, "Daha iyi ne yapabiliriz diye bunun takipçisi olacağız. Uygulamada yaşanan aksaklık varsa bunun takipçisi olacağız. Temel amacımız, vatandaş bu adliyenin kapısından girdiğinde bizim sizden tek isteğimiz var. O da, 'bana adil bir şekilde davranıldı' diyerek, bu kapıdan çıkması. O yüzden adliyeye girildiğinde vatandaşla, vatandaşın temsilcisi avukatla olan diyaloglar çok önemli. Şunu söylemek isterim ki, anneniz ve babanızın adliyeye yolu düştüğünde nasıl davranılmasını isterseniz, her gelen kişiye anneniz, babanız, kardeşinizmiş gibi davranın. Öyle davrandıkça vatandaşın bu anlamda adalete güveni artar. Hepinize bu uğurda ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biz personelimizi, bu anlamda mali ve fiziki çalışma koşullarıyla ilgili sürekli gündemin başköşesinde tutacağız" diye konuştu.