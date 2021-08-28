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Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "2 ay içerisinde kalıcı köprülerimizi tamamlamak istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "2 ay içerisinde kalıcı köprülerimizi tamamlamak istiyoruz"

28.08.2021 00:57
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel afetinin yaşandığı bölgede 2 ay içerisinde kalıcı köprüleri tamamlayarak hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel afetinin yaşandığı bölgede 2 ay içerisinde kalıcı köprüleri tamamlayarak hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Bakan Karaismailoğlu, ardından afetin yaşandığı ilçe merkezini gezdi. Beraberinde eşlik eden Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'den çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgede çalışma yapan personele de kolaylıklar diledi.

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "11 Ağustos'ta malumunuz üzere Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan afet ile ülkemiz karşı karşıya kaldı. Bu afet tarih boyunca görülmemiş en büyük afetlerden bir tanesiydi. Afetin en çok etkilendiği Bozkurt'tayız şu anda. Bozkurt'ta hummalı bir çalışma yürütülüyor. Binlerce arkadaşımız binlerce iş makinesi ile devletimizin tüm bakanlıkları, devletimizin tüm kurumları, sivil toplum örgütleri, gönüllüler, topyekun bir mücadele var. Yine devlet-millet dayanışmasını önemli örneklerinden bir tanesini görüyoruz burada. Hayat yavaş yavaş normale dönüyor. İnşallah en kısa zamanda afet öncesi günlere döneceğiz. Bütün kurumlarımız afetin izlerini ortadan kaldırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yine Bakanlığımıza ait bu bölgede önemli çalışmalarımız var. Ulaştırma ve haberleşme alanında günlük ihtiyaçlar karşılandı zaten afetin ilk günlerinde. Şu an afetin başladığı 17'inci günündeyiz. Çok önemli gelişmeler var bölgede, inşallah hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Bizlerde Ulaştırma Bakanlığı olarak ulaştırmaya ait projelerimizi hazırladık. Bir taraftan da imalatlarına başladık. Özellikle bölgeyi ilgilendiren, Çatalzeytin- Türkeli yani Kastamonu'yu Sinop'a bağlayan afet nedeniyle köprümüz ortadan yok oldu. 24 saati bile bulmayan bir sürede geçici köprümüzü yaptık, araç geçişine açtık. Bununla birlikte bölgede daha önce planladığımız projeleri de biran önce hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık ve onlara da biran önce başlıyoruz. Çatalzeytin-Kastamonu yolu, Bozkurt-Kastamonu yolu öncelikle buradan başlıyoruz selden etkilendiği için, bunlarla birlikte diğer ulaşım yollarımızı da yine çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Zaten köprü imalatlarımız başladı, hızlıca devam ediyor. Amacımız 2 ay gibi kısa bir sürede kalıcı köprülerimizi burada tamamlamak. Bozkurt'ta devam eden çalışmalarımızın yanı sıra Şenpazar'da, Cide'de, Küre'de yine afetin tüm izlerini ortadan kaldırmak için hummalı bir çalışma var. Buralarda da geçici servis yollarımızı faaliyete aldık, inşallah şimdi de kalıcı projelerimize başlayacağız. Tabii ki gönül istiyor böyle bir temennimiz, böyle bir afetin bir daha yaşanmaması ama artık bundan sonra böyle olası bir afet durumunda da ne yapacaklarımız ortada. Çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp hayatı biran önce normal akışına bırakıyoruz. Bundan sonrada buralarda kalıcı projelerimiz ve böyle olası afetlerde etkilenmeyecek projelerimizi biran önce bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Bölgede incelemelerimiz devam ediyor. Artık bundan sonra planladığımız projeleri biran önce bitirilmesi için bütün arkadaşlarımızla birlikte artık konunun takipçisi olacağız. Bölgede bundan sonra da incelemelerimiz devam edecek" dedi. - KASTAMONU

Adil Karaismailoğlu, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: '2 ay içerisinde kalıcı köprülerimizi tamamlamak istiyoruz' - Son Dakika


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