Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Niğde Otoyolu 4 Eylül'de açılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Niğde Otoyolu 4 Eylül'de açılacak

Gelen son dakika haberine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de açılacağını bildirdi.

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Niğde Otoyolu 4 Eylül'de açılacak, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de açılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Niğde arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresinin açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya düşeceğini belirtti. Bakan, Karaismailoğlu, "Bu proje hem ekonomik hem de sosyal anlamı ile çok önemli bir proje. Otoyol, güzergah üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek. Ayrıca bu proje sayesinde vatandaşlarımız her yıl 885 milyon lira zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan da tasarruf edecek. Yatırım ile her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı arası 1'inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3'üncü kesiminin 4 Eylül'de açılacağını bildirerek, "Türkiye'nin en akıllı yolu olacak Ankara-Niğde Otoyolu'muz 4 Eylül'de Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak" diye konuştu.'ULUSLARARASI TİCARET OTOYOLU OLACAK'Karaismailoğlu, Türkiye'nin geleceği için ülkenin doğusunu batısına, kuzeyini güneyine sadece yüksek hızlı trenle ve havayolu ile değil otoyollarla da bağladıklarını belirterek, bu kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu'nun büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyolun Ankara'yı, Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay'a ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlamış olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yolun Türkiye'nin doğusunu batısına bağlayacağını belirtti. Karaismailoğlu, "Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını hizmete sunmuş olacağız. Daha da önemlisi bu otoyol, güzergahı üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek bir uluslararası ticaret otoyolu haline gelecek" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ VE EN AKILLI YOLU'Ankara-Niğde Otoyolu'nun, Türkiye'nin en akıllı yolu olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, otoyolun yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte kurulduğunu açıkladı. Sistem sayesinde otoyolun tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebileceğini, yol güvenliğinin en üst seviyede olacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, Akıllı Ulaşım Sistemi kontrol merkezinden yönetilecek olan işlemlerin önemi dikkate alınarak sunucu sistemlerinin iki ayrı noktada yedekleneceğini ve işlemlerin kontrolünü sağlayan sistem yazılımının yerli ve milli olarak tasarlandığını da belirtti. Merkezi kontrol yazılımının aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacağını ve toplanan bilgilerin yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derleneceğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Sistemimiz, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücüler uyarılacak şekilde tasarlandı. Operatörlerin bu çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka otomasyon mantığında rahatlıkla sistemleri kontrol edebilmesini sağlayacağız" dedi.Bakan Karaismailoğlu, sistemin içinde ayrıca bir felaket yönetim merkezinin de yer alacağını bildirerek, "Bu sistem ile Türkiye'nin en güvenli ve en akıllı yolunu da kurmuş olduk" ifadesini kullandı.'YILLIK 1 MİLYAR 628 MİLYON LİRA TASARRUF'Ankara-Niğde Otoyolu'nun hem ekonomik hem de sosyal anlamıyla stratejik bir proje olduğunu ve önemli tasarruf sağlayacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, otoyol sayesinde 36 milyon 220 bin kişi/saatlik zaman tasarrufu sağlanacağını ve söz konusu zamanın ülke ekonomisine her yıl 885 milyon liralık katkı olarak yansıyacağını söyledi. Otoyol sayesinde ayrıca yakıttan yıllık 127 milyon 551 bin litre tasarruf sağlanacağını da belirten Karaismailoğlu, "Yatırım ile her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak" diye konuştu.'İLK 13 KİLOMETRE ÜCRETSİZ'Bakan Karaismailoğlu, söz konusu otoyolun sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacağını ancak projeyi söz verilen tarihten neredeyse bir yıl önce hizmete açmış olacaklarını anımsattı. Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2'nci kesimini de yılın son çeyreğinde açarak otoyolun tamamını hizmete sunmuş olacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete girmesinden itibaren Ankara tarafından ilk 13 kilometrelik kesimin de ücretsiz olacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, otoyolun Ankara tarafında çevre yolundan başlayarak Hacıbey Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ve Haymana Kavşağı'na kadar ücretsiz olacağını kaydetti.

TEM Otoyolu, Ankara, Eylül, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Niğde Otoyolu 4 Eylül'de açılacak - Son Dakika Ekonomi


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