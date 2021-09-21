3,5 SAATTE YÜRÜDÜ

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisinde, Asya Ankraj Sahası'ndaki kedi yolu üzerinden saat 13.00 sıralarında Asya'dan Avrupa kıtasına geçmek için yürüyüşe başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saat 16.30 sıralarında, yapımı süren 4 bin 608 metrelik köprü yolunu tamamladı. Bakan Karaismailoğlu, kedi yolu üzerindeki yürüyüşü sırasında basın mensuplarına açıklamalar yaptı, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Karaismailoğlu'nu, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir karşıladı. Bakan Karaismailoğlu'na kedi yolundaki yürüyüşü sırasında Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve basın mensupları eşlik etti.