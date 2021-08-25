Üye Girişi
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "Devlet her zaman milletinin hizmetindedir" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "Devlet her zaman milletinin hizmetindedir"

25.08.2021 11:58

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu: "Devlet her zaman milletinin hizmetindedir" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü açılışına katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'ın Kumluca beldesindeki Kumluca-2 köprüsünün açılışına katıldı.

Bakan Karaismailoğlu: "Devlet her zaman milletinin hizmetindedir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü açılışına katıldı

BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'ın Kumluca beldesindeki Kumluca-2 köprüsünün açılışına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Afet anında ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahale ettik. İktidarımız boyunca yaşanan afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık" dedi.

Sinop'tan havalanan helikopter ile Bartın'ın Kumluca beldesine hareket eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada Kumluca-2 köprüsünün açılış törenine katıldı. Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan Batı Karadeniz Bölgesi'nde sergilenen destansı mücadelede vatandaşın yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Afetin ardından vatandaşımız, devletini her an yanında bulmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetim unsurlarımızla birlikte, cansiperane bir çalışma sergiliyoruz. İlk günden itibaren olduğu gibi, devletin eli olarak her şartta ve durumda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gücümüzü, enerjimizi ve motivasyonumuzu, halkımızın afetin ilk gününden itibaren gösterdikleri sabır, destek ve sevgiden alıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de milletimizle her karanlık gecenin sabahına; el ele, gönül gönüle ulaştık, her zorluğun üstesinden omuz omuza geldik. Yarın da böyle olacaktır. İktidarımız boyunca yaşanan afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Afet anında ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahale ettik."

"700 makine, ekipman ve bine yakıp personelimizle çalışmalar devam ediyor"

Bakan Adil Karaismailoğlu, bölgede iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü yolların trafiğe açıldığını anlatarak şöyle devam etti:

"11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde; Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde 1228 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 155,5 kilometrelik kesiminde hasarlar meydana gelmiştir. Selin hemen ardından itibaren kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarımızla tüm yol kesimlerimizi bir bir trafiğe açtık. 700 makine, ekipman ve 1000 e yakın personelimizle çalışmalarımız devam etmektedir. Sinop'ta; 564 kilometre yol ağımızdaki 55 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadarki çalışmalarımızda yollarda bakım onarım işleri tamamladık. Yollarımız trafiğe açıktır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Selin ardından Ayancık Çayı üzerindeki tüm köprülerin hasar görmesiyle birlikte adeta bir adaya dönen Ayancık ve Türkeli ilçelerimizdeki ulaşımı ivedilikle hizmete almak üzere çalışmalara başladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğümüz marifetiyle dolgu ve tahkimatları hazırlanan bölgede TSK tarafından montajı yapılan çelik köprüyü trafiğe açtık. Yine Ayancık Çayı üzerinde kutu menfez kullanarak, çift yönlü araç trafiğine müsaade eden ve yaya geçidine de imkan veren geçişi, 18 saat gibi kısa bir hizmete aldık. Türkeli Çatalzeytin arasını da aynı şekilde acilen hizmete aldık. Kastamonu'da; 553 km uzunluğundaki yolun 59,5 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte hasarları giderdik. Çalışmalarımız devam etmektedir. Kastamonu'nun Çatalzeytin İlçesi ile Türkeli'yi birbirine bağlayan köprümüzün yıkılması ile kesilen trafik akışını sağlamak üzere kutu menfezler ile geçici (acil) ulaşım yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık."

"Köprümüzün montajına 16 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta tamamladık"

Bartın'da sel felaketi sebebiyle 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldiğini anlatan Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Bartın'da: Sel felaketi sebebiyle 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Yaptığımız çalışmalarla, 3 adet yoldaki 41 kilometrelik kesimdeki hasarlar giderilerek 111 kilometrelik yol kesimi trafiğe açtık. Bildiğiniz gibi selden dolayı, Kozcağız-Kumluca- Abdipaşa İl yolumuzun 21.nci kilometresindeki Kumluca-2 Köprümüz yıkılmıştı. Bugün sizlerle birlikte sel felaketinde yıkılan Kumluca-2 Köprümüzün yerine geçici olarak yapılan panel köprüyü de hizmete alıyoruz. Panel köprü malzemelerimizi selin ertesi günü olan 12 Ağustos'ta Karayolları 12.nci bölge müdürlüğümüzden tırlarla buraya nakletmeye başladık. Köprümüzün montajına 16 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta tamamladık. Köprümüzün genişliği 4,26 metre olup, boyu 40 metredir. 11 Ağustos'tan bu yana askeri ile, sivili ile, görevli ve gönüllüsü ile ve 7/24 esasına göre verdiğimiz bu mücadelede bizlerle birlikte tüm çalışmalarımızı yerinde takip eden sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gün oldu, hasar tespitinde bulunduk. Gün oldu, tahliyelerde yer aldık. Gün oldu selde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine katılarak, yakınlarının acılarını paylaştık. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Buradan Milletimize sesleniyorum. Devletimiz, hep yanınızdadır olmaya da devam ediyor. Devlet her zaman milletinin hizmetindedir. Sel felaketinin hemen ardından, vatandaşlarımızı mahsur kaldıkları yerlerden alıp güvenli bölgelere naklettik. Sel felaketi sonrasında, Sinop Ayancık ve Türkeli'nde bulunan vatandaşlarımızın araçlarıyla tahliyesi için bölgeye arabalı vapur getirdik. Arabalı vapur vatandaşlarımızı araçları ile birlikte Kastamonu'nun İnebolu Limanı'na güvenle ulaştırdık. Diğer taraftan Türkeli ve Çatalzeytin arasındaki geçişi sağlayana kadar geçen sürede vatandaşlarımızı helikopterlerle sevdiklerinin yanlarına ulaştırdık. Ayrıca, selin denize taşıdığı tomrukları, römorkörlerimizle ilk defa gerçekleştirilen ağ sistemi kullanarak topladık. Bu şekilde deniz araçlarının seyir emniyetini sağlamış olduk. Can kaybı haricindeki tüm gidenleri yerine getirebiliriz. Yaralarımızı da kısa sürede sarıyoruz. Kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, bina ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacak ve bunların açılışlarını da hep birlikte yapacağız. Tüm bakanlarımız ve bakanlıklarımızda buradaki koordinasyonumuz tek yürek olarak devam edecektir. Tüm birim ve ekiplerimizde sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarla birlikte, yoğun çalışmalarından dolayı tüm birimlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Köprümüz hayırlı uğurlu olsun."

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Devlet her zaman milletinin hizmetindedir

Adil Karaismailoğlu, Kumluca, Bartın, Sel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 'Devlet her zaman milletinin hizmetindedir' - Son Dakika


Son Dakika

Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz 13:30 Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi 13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi 12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi
Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi 12:20 Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi 12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Canlı yayında yaptığı 11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada 11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü 11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü

Son Dakika Haberleri
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Dünyanın önde gelen finans kuruluşu Citigroup, Bitcoin işine giriyor Dünyanın önde gelen finans kuruluşu Citigroup, Bitcoin işine giriyor         
13:32
Demet Özdemir, kıvrak dans videosuyla takipçilerinden tam not aldı Demet Özdemir, kıvrak dans videosuyla takipçilerinden tam not aldı         
13:23
Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım         
12:55
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi         
12:27
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor         
11:49
Yıllar önce Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş         
11:42
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim         
10:30
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "Devlet her zaman milletinin hizmetindedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement