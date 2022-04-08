Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle sahur yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle sahur yaptı

08.04.2022 03:59

Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliğinde görev yapan Karayolları işçilerle birlikte sahur yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliğinde görev yapan Karayolları işçilerle birlikte sahur yaptı.

Karaismailoğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra işçilerle sahur yapan Karaismailoğlu, kontrol merkezinde AA muhabirine, Bolu'da kış mevsiminin yoğun geçtiğini belirterek "Arkadaşlarımız bu kış cansiparane bir mücadele verdi. Ulaşımı 24 saat açık tutmak için hakikaten özverili çalışma yaptılar." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağında 13 bine yakın çalışma arkadaşı ile bütün yolların açık tutulması ve vatandaşın ulaşım ihtiyacını görmek için çok yoğun bir çaba sarf ettiklerini hatırlatarak "Artık yaz sezonuna giriyoruz. Kışla mücadele çalışmalarımız bitti. Bundan sonra artık şantiyeleri açıp normal imalat ve yapım işlerimize, rutin bakım işlerimize dönüyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanında, doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi fark etmiyor." diyen Karaismailoğlu, "Sonuçta vatandaşımıza, milletimize hizmet etmek için Bakanlık olarak 5 bin tane şantiyede 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla birlikteyiz." dedi.

Karaismailoğlu, bu gece sahuru da Bolu'daki tünel şantiyesindeki çalışma arkadaşlarıyla yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Hem ramazanın hem sahurun bereketini onlarla birlikte paylaştık. İnşallah hep birlikte bütün Türkiye'nin yine vatanımızın, milletimizin geleceği için, güçlü büyük Türkiye için adım atıyoruz. Ulaşım ihtiyacı vatandaşımızın olmazsa olmazı. Bu ihtiyacı ne kadar konforlu, güvenli ve hızlı yapabilirsek vatandaşımızın hayatını o kadar kolaylaştırmış oluyoruz. O yüzden kutsal bir iş yapıyoruz. Onun sorumluluğu içerisinde bir ekip olarak, 700 bin kişilik büyük bir kadro olarak bakanından en aşağısındaki işçisine kadar özverili bir çalışma var. Bu çalışmalarımız her zaman devam edecek. Biz de onlarla beraber olup inşallah 7/24 hep beraber birlikte çalışacağız inşallah. Vatanımızın, milletimizin selameti ve vatandaşımızın konforu için çalışmaya devam edeceğiz. Bizde mesai bitmiyor."

Görevlerinin ve sorumluluklarının çok olduğunu, onun da bilincinde olduklarını, o şekilde devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, gecenin geç saatinde bir araya geldiklerini, güzel bir ramazan gününde birlikte sahur yapma fırsatı imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle sahur yaptı
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle sahur yaptı
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle sahur yaptı
Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle sahur yaptı

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Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ile sahur yaptı Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ile sahur yaptı Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ve mühendislerle sahur yaptı Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ve mühendislerle sahur yaptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle sahur yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda Karayolları işçileriyle sahur yaptı - Son Dakika
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