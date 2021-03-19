Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: "Çukurova Havalimanını 2022'de hizmete açacağız" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: "Çukurova Havalimanını 2022'de hizmete açacağız"

19.03.2021 11:32
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika politika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havaalanını 2022 yılında tamamlayarak hizmete açacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havaalanını 2022 yılında tamamlayarak hizmete açacaklarını söyledi.

Mersin'de Çukurova Havaalanı şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye 19 yıldır büyük bir ulaştırma ve haberleşme hamlesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye'nin her noktasını kendi içinde ulaştırma projeleriyle bağlarken, bölgemiz ve dünya ile de lojistik alanında iş birliğimizin geliştirilmesi için öncü adımlar atıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye, tarihe, bölgesinde bir lojistik süper güç olarak adını yazdırmış, Avrupa'dan uzak Asya'ya kadar giden ticari koridorlar üzerinde hakimiyetini ilan etmiştir. Tüm bu kazanımlar, hava, kara, deniz ve demiryolları ile haberleşmede hayata geçirilen cesur projelerimizin sonucudur. Türkiye'nin her noktası bu adımlardan nasibini alırken, Mersin ve Çukurova bölgesinde de, yöremizin çehresini değiştirecek, geleceğe hazırlayacak stratejik adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Çukurova Havalimanı inşası titizlikle sürdürüldüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "İnşaatımızı, pek çok benzer büyüklükte projede olduğu gibi 'altyapı' ve 'üstyapı' şeklinde iki farklı ihale kapsamında ele aldık. Havalimanı'nın altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladık. Bugüne kadar yüzde 92,3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Çukurova Havalimanı'nın üst yapı inşaatlarını, yap-işlet-devret yöntemi ile yaptıklarıın kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Birinci etap inşaatları için 60 bin metrekarelik İç-Dış Hatlar Terminal Binası, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ve viyadük, 6 adet sabit ve hareketli yolcu köprüsü, DHMİ Hizmet Binası, teknik blok ve kontrol kulesi, kaza ve yangın istasyonu, güç merkezi, akaryakıt istasyonu, atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve depolar, uçak yakıt hidrant tesisi ile peyzaj alanları yer alacak. Birinci Etabı, inşallah 2022'de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız. Yap işlet devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı (terminal ve mütemmim yapılar) için görevli şirket toplamda 155 milyon euro yatırım yapacaktır. - MERSİN

Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Havalimanını 2022'de hizmete açacağız
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Havalimanını 2022'de hizmete açacağız
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Havalimanını 2022'de hizmete açacağız
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Havalimanını 2022'de hizmete açacağız
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Havalimanını 2022'de hizmete açacağız

Adil Karaismailoğlu, Çukurova, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: 'Çukurova Havalimanını 2022'de hizmete açacağız' - Son Dakika


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