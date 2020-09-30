Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık (3) - Son Dakika

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ'NÜN SON KAYNAĞI ATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'daki temasları kapsamında geçen hafta 2 yakası birleştirilen yeni Kömürhan Köprüsü'nün şantiyesinde incelemelerde bulunarak, 'son kaynak' törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, tören sonrası yaptığı açıklamada, stratejik konumdaki Kömürhan Köprüsü'nün şantiyesini incelediğini belirterek, "18 yıldır Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, benzersiz çaba ortaya koyarak, ülkemize toplam 901,5 milyar liralık ulaşım ve haberleşme yatırımı yaptık. Daha yapacağımız çok ve büyük işler, dev projeler, nice teknolojik atılımlar var" diye konuştu.

Kömürhan Köprüsü'nün bölgedeki 16 şehre faydasının dokunacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Projemiz, tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak, bölgeye ekonomik canlılık getirecektir. Projemizin toplam uzunluğu 5 bin 155 metredir. Proje kapsamında; 1 adet 2,400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 1 adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve 1 adet 123 metre uzunluğunda betonarme 2-2 köprü bulunmaktadır. Bugün itibarıyla projede yer alan çift tüp tünel inşaatının nihai beton kaplamasıyla birlikte gergin eğik kablolu köprümüzün temelleri ve 168,5 metrelik pilon imalatını tamamladık. 9 Eylül 2020'de, 25'inci ve son segmentin de konulmasıyla Kömürhan Köprüsü'nün köprü bileşimi gerçekleşti. Köprünün toplam 42 olan kablo germe işlemlerini bitirerek üstyapı çalışmalarına geçtik. Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe de 4'üncü sırada yerini alacak. Projemizin bağlantı yollarını, köprü ve tünel ikincil işlerini kısa bir süre içinde bitirip, 15 Aralık 2020'de açılışını yapacağız" dedi.

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