Son dakika haberleri: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldu (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı açılış töreninin ardından ilçede Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti. Ardından esnaf ziyaretinde bulunan Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Karaismailoğlu, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Karaismailoğlu, Kaymakam Can Aksoy'u da ziyaret ederek ilçede yürütülen yatırımlara ilişkin bilgi aldı. Bakan Adil Karaismailoğlu daha sonra 15 Temmuz'da 2 oğlu ve 1 damadı şehit olan Muzaffer Gülşen'i (96) evinde ziyaret etti, aileye Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Ziyaretler sırasında Bakan Karaismailoğlu'na Ankara Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve milletvekilleri de eşllik etti.