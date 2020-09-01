Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Limanı ziyaretinde yetkililerden brifing alan, limandaki yatırımları yerinde inceleyen Bakan Karasimailoğlu incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Tarihi bir ulaşım aksında bulunan Giresun Limanı'nın, Karadeniz Bölgesi'nde kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecektir" dedi. - GİRESUN

Adil Karaismailoğlu, Karadeniz Bölgesi, Giresun Limanı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi

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