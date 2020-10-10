DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (2)

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ikametlere sıçrayan yangınları söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Yangının ikametlerin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını etkisiz hale getirme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HATAY

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Bakan Karaismailoğlu: Huzurun sağlanması için ant içtik

HAKKARİ'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için ant içtiklerini belirterek, "Her biri bir değer olan gençlerimizin vatana, millete yararlı birer vatandaş olarak yetiştirilmesini sorumluluğumuz olarak gördük. İnsanımızın refaha, işe, aşa, yola, köprüye, suya, elektriğe, eğitim imkanlarına kavuşması için el ele verdik. Hep birlikte çalışıp, başaracağız. Biz doğru kişilerle yola çıktık. Onlarla birlikte milletimizi yoldaş edindik" dedi.

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak Hakkari Valiliğini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yürüyerek geçtiği Bulvar Caddesi'nde ki esnafı ziyaret edip sohbet etti. Ardından da AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Karaismailoğlu burada açıklamalarda bulundu.

'KAYNAKLARIMIZI TERÖRLE MÜCADELEYE HARCAYALIM İSTİYORLAR'

Konuşmasına Selahaddin Eyyübi'nin "Dostlarıyla uğraşanlar, düşmanlarıyla savaşamazlar" sözüyle başlayan Bakan Karaismailoğlu, bu sözün günümüze de ışık tutuğunu söyledi. Milli irade üzerinde sayısız karanlık elin, kirli oyunlarla dizginleri ele almaya çalıştığı bir dönemde olduklarını Belirten Karaismailoğlu, "82 milyonun kardeşliğini, barışını hedef alan, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan dış mihraklar karşımıza her gün farklı bir surette çıkıyor. Tüm çabaları, ülkemizi ve insanımızı, ekonomik krizlerle fakirleştiği, enflasyon karşısında ezildiği, türlü kargaşanın yaşandığı günlere döndürmek. Terörle uğraşalım, enerjimizi, gücümüzü, kaynaklarımızı terörle mücadeleye harcayalım istiyorlar" dedi.

'MUVAFFAK OLAMADILAR'

Bakan Karaismailoğlu, ülkenin geleceği için cesaretle mücadele eden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın, nasıl kirli ittifakların hedefi haline getirildiğini sabırla müşahede ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Onun şahsında, aslında ülkemize, milletimize, değerlerimize, birliğimize ve hiç şüphesiz milli irademize saldırı yapıldığını biliyoruz. PKK'sı, FETÖ'sü, paraleli, alternatifi, yabancı istihbaratları. Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya uğraşıyorlar. Yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla, seçmen tercihlerine yönelik tehditlerle, milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar. Teröre karşı insani ve vicdani dik duruş sergilemesi gerekenlerin, hedef saptırarak, terörü ve teröristi nasıl koruduğunu, kolladığını, gerçek sorumluları nasıl perdelediğini ibretle izliyoruz. Türkiye'yi dünyaya farklı şekilde yansıtmaya çalışarak terörü aklama, gerçek suçlu ve sorumluyu saptırma çabası içindeler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar, olamayacaklar"

'HUZURUN SAĞLANMASI İÇİN AND İÇTİK'

Bakan Karaismailoğlu, bu toprakların ve bu milletin sevdalısı olarak, oynanan oyunu çok net görüp takip ettiklerini belirterek, ülkenin huzuru için onurlu ve kutsal bir mücadele verdiklerini söyledi. Bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için ant içtiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için ant içtik. Her biri bir değer olan gençlerimizin vatana, millete yararlı birer vatandaş olarak yetiştirilmesini sorumluluğumuz olarak gördük. İnsanımızın refaha, işe, aşa, yola, köprüye, suya, elektriğe, eğitim imkanlarına kavuşması için el ele verdik. Hep birlikte çalışıp, başaracağız. Biz doğru kişilerle yola çıktık. Onlarla birlikte milletimizi yoldaş edindik. Vesayetçileri yoldaş edinmedik. Halkın arasına karışmayanları yoldaş edinmedik. Biz ayağı toprağa basan, millet üşüdüğünde iliklerine kadar üşüyüp, millet ağladığında yüreği kan ağlayan canları yoldaş edindik. Milleti yoldaş edindik. Sizleri yoldaş edindik. Onun için artık Türkiye'de halkın dediği, istediği oluyor. Başımızda, her daim haktan yana olan, vicdanın sesi olan, mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülkenin bileğini kimse bükemez. İnşa edilen her yol, okul, hastane, köprü, ya da açılan her bir fabrika bu zalimlere indirilen tokattır"

'18 YILDIR AYNI KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu ulaştırma ve altyapı alanında, 18 yıldır, memleketin her karış toprağını, her ilini, her köyünü aynı sorumlulukla ele alındığını belirterek, "Bütünsel kalkınma vizyonumuz da bunu ifade etmektedir. Milli ulaştırma ve altyapı politikalarımız da bu amaca hizmet etmektedir. Sadece büyükşehirlerin, belli bölgelerin kalkınması bizim için yeterli değildir. Güçlü ve gelişmiş bir ülkenin her bir vatandaşı aynı refah seviyesinde olmalı, aynı imkanlara erişebilmelidir. Türkiye'yi vatan sathında yollarla, köprülerle, tünellerle birbirine bağlarken aslında dünya ile de sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bazı kesimlerin sadece hayal diye dile getirdiği; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladık ve hizmete verdik" dedi.

Yapılan bazı çalışmalarla ilgili de çeşitli bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Dev prestij projelerinin yanı sıra, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 18 yılda 525 kilometreye çıkardık. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik ve hava yolunu halkın yolu yaptık. Hakkari'nin ulaşım altyapısının gelişmesi için de çok önemli projeleri hayata geçirdik ve 4 milyar 355 milyon üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2003'te sadece 1 kilometre bölünmüş yolu vardı, biz 18 sene içerisinde 95 kilometre yeni bölünmüş yol inşa ettik. Başkale-Hakkari ayrımı, Yüksekova- Esendere yolu, Şemdinli- Alan yolu, Yüksekova çevre yolu gibi proje tutarı 5 milyar 114 milyon lira olan 16 ayrı karayolu projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

'HAKKARİ'Yİ LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIDIK'

2015 yılında açılışı yapılan Selahaddin Eyyubi Havalimanı ile de Hakkarilileri layık olduğu yere göklere taşıdıkların kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bu havalimanının yapımını engellemek için çok saldırı gerçekleştirildi. İstiyorlardı ki Hakkarili kardeşim buraya sıkışsın kalsın. Havalimanının inşasını engellemeye çalışmak Hakkari'ye ve burada yaşayanlara en büyük ihanetti. Ama biz korkmadık, tehditlere kulak asmadık. Bu havalimanı Hakkarili kardeşime lazımdı. Hamdolsun biz havalimanını tamamladık ve Hakkarili vatandaşlarımızın hizmetine verdik. 2015 yılında 20 bin olan yolcu trafiği de 2019 yılında 180 binin üzerine çıktı. Biz ne hizmet yapıyorsak ne adım atıyorsak, ne çaba gösteriyorsak, insanımız için yapıyoruz. Hakkari'nin aşılmaz denen dağlarını aşıyorsak, yıllarca yol yapılmayan köylerine yol götürüyorsak, içme suyu olmayan köylerini içme suyuna kavuşturuyorsak, okullarını yapıyorsak halkımızın gönlünü abat etmek içindir. Okullarınızı da açacağız, yollarınızı da yapacağız, ne eksiğiniz varsa o eksiğinizi de gidereceğiz. 18 yıl boyunca bu böyleydi, bundan sonra da böyle olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Orhan AŞAN- Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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HDP önündeki eylemde 404'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 148 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 404'üncü günde de sürdürdü. Geçen yıl 16 yaşındayken kaybolan oğlu Yusuf'un için oturma eylemi yapan Celil Bekdaş, evladı gelene kadar bir yere gitmeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan ile Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı.

'ÇOCUKLARIMIZI DAĞA, BİZİ DE BURAYA MAHKUM ETTİLER'

Geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, eylemlerini sürdürmede kararlı olduklarını söyledi. Oğlunun kaybolmasından HDP'yi sorumlu tutan Bekdaş, "Hangi vicdan hangi din bunu kabul ediyor. 10, 12, 14 yaşındaki çocukları götürdüler. Çocuklarımızı dağa bizi de buraya mahkum ettiler. Ben halka sesleniyorum. Korkmayın, gelin çocuklarınızı isteyin. Evlatlarımıza sahip çıkamadık. Zalimlerin eline düştüler. Ben Diyarbakır halkına sesleniyorum. Korkmayın bu evlatlarını alın. Evde gizli gizli ağlamayın. Gelin burada direnin, 18 evladımız geldi. Aileler olarak buradayız. Kararlıyız, kış demeden yaz ve hastalığa bakmadan burada oturuyoruz. ya oğlumuz ya ölümüz" dedi.