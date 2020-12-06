Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu Kars Lojistik Merkezi'nde incelemede bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu Kars Lojistik Merkezi'nde incelemede bulundu

06.12.2020 00:58
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu Kars Lojistik Merkezi'nde incelemede bulundu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona gelinen Kars Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona gelinen Kars Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin en büyük 10 Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi arasında yer alması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Kars Lojistik Merkez'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı bakanı Adil Karaismailoğlu, "Malumlarınız ülkemizin her bir noktasında, karada, havada, denizde raylı sistemlerde uzayda bir çok çalışmamız var. Çok büyük işler yapıyoruz. İnşallah ülkemizi dünyamızın en büyük 10 ekonomisi arasına yerleştirmek için, ülkemizi lojistik süper güç yapmak için 3 binin üzerindeki ülke genelinde şantiyemizde 400 bin yakın arkadaşımızla birlikte büyük bir öz veriyle, büyük bir çabayla gayret sarf ediyoruz. Malumlarınız Mart ayından beri ülkemiz ve dünya büyük bir salgınla karşı karşıya ama biz bütün tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik. Büyük bir özveriyle memleketimizin her tarafında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Karaismailoğlu, "Son 18 yılda ülkemizdeki bölünmüş yol ağını, 6 bin kilometrelerden, 28 bin kilometreye çıkardık. Dünyanın en kaliteli, en güvenli yollarına sahip bir Türkiye var artık önümüzde 28 bin kilometreye çıkan bölünmüş yollarımızla trafiğin yüzde 80'ine hizmet ediyoruz. Bu bölünmüş yollarla birlikte ülke genelinde taşıt hareketliliği yüzde yüz artmasına rağmen trafik kazalarında ve ölümlü kazalarda öncelikle yüzde 80'lere varan düşmeler olmuştur. Yaptığımız yolların kalitesi güvenli, bizim için vatandaşın yaşam kalitesi için çok önemli, demiryollarımızda çok büyük atılımlar içerisindeyiz. Ülkemiz hızlı trenlerle daha yeni tanıştı. Bunu artırarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, " Çerkezköy'den İstanbul'dan geçerek Çin'e gidecek ilk defa ihracat trenimizi İstanbul'dan yola koyduk. Bu Türkiye'nin hem lojistik tarihi için hem demiryolu tarihi için çok önemli bir gündü. Daha önce Çin'den Türkiye'ye gelen trenlerin önünü açmıştık. 2009 yılında artık bundan sonra tren yoluyla, raylı sistemle Çin'e artık ihracat mallarımızı göndermeye başladık. Bu Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir gündü dün, yine Marmaray'ı kullanarak, yine Bakü-Tiflis-Kars hattından Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi Kazakistan'dan Çin'e ulaşacak. 12 günlük bir yolculuğa başladı trenimiz, trenimiz şuan Anadolu'da inşallah yarın veya öbürsü gün Kars'a gelecek. Tabi bu raylı istemler ağında özellikle bizim orta koridorda Bakü-Tiflis-Kars arasında hattının da yapılmasıyla birlikte Kars çok önemli bu orta koridorun ortasında Demir İpek Yolu'na çok önemli bir pozisyonda yerini buldu. Bu Kars Lojistik Merkezi'nde aynı şekilde bizim orta koridorun ve demiryolu ağımızın çok önemli yerlerinden bir tanesi, burası da yakın zamanda faaliyete geçince hem Kars'a, hem ülkemize, hem dünyaya çok büyük hizmetler verecek. Yine Kars ile ilgili Kars-Aralık-Dilucu ve Nahçivan uzanacak hatla ilgili proje de çalışmalarımız devam ediyor. Orada da önemli mesafeler almaya başladık" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Lojistik Merkez'de bir takım incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, beraberindekilerle birlikte Sarıkamış- Horasan karayolunun açılışını yapmak üzere Sarıkamış'a hareket etti. - KARS

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Bakan, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu Kars Lojistik Merkezi'nde incelemede bulundu - Son Dakika


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