NİĞDE '1 MİLYAR 650 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK' - Son Dakika

Nakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk (3)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 1230 kilometrelik yol aksının ortasında kalan Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamandan yıllık 880 milyon TL, yakıttan ise 770 milyon TL tasarruf sağlanacağını kaydetti. Toplamda 1 milyar 650 milyon TL'lik tasarruf sağlanacağını bildiren Karaismailoğlu, bölgenin turizm, istihdam, tarım, ticaretine de katkı sağlanacağını aktardı. Bakan Karaismailoğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nda da inşaatın başlanacağını açıkladı.