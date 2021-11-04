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Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "(Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında) Pazartesi günü ilk trenin testlerine başlıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "(Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında) Pazartesi günü ilk trenin testlerine başlıyoruz"

04.11.2021 16:14

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşlerinin 8 Kasım'da başlayacağını belirterek, "Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na kadar trenle gideceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşlerinin 8 Kasım'da başlayacağını belirterek, "Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na kadar trenle gideceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının 19. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, aradan geçen sürede ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanında yapılan çalışmalara değindi.

Haberleşme ve telekomünikasyon alanında yüzde 25 yerliliğe ulaştıklarını, daha yukarılara çıkmak için 5G çalışmalarına da devam ettiklerini, yerli ve milli uydu çalışmalarının sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, altyapı yatırımlarının ekonomiye sağladığı katkılara işaret etti.

Karaismailoğlu, bölünmüş yol, havalimanı, demir yolu gibi altyapı alanlarında ciddi yatırım eksikliği bulunduğunu, burada bütün büyük maliyetli projeleri kısa sürede sadece kamu bütçesiyle yapmanın zor olduğunu, bu nedenle çok başarılı bir şekilde uyguladıkları kamu-özel iş birliği projelerini hayata geçirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin, kamu-özel iş birliği modelini en başarılı uygulayan ülkelerden olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Son 19 yılda 30 milyar avroluk bir kamu-özel iş birliği projesi yaptık. Ulaştırma altyapısına 1 trilyon 100 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapmışız son 19 yılda. Bunun yüzde 20'lik kısmı yap-işlet-devrettir, yani kamu-özel iş birliğidir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8 milyar dolarlık bir proje olduğunu, bütçe ayırıp bunu hayata geçirmenin uzun süreceğini belirterek, Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan sıkıntıları hatırlattı.

Devletten yatırım sırasında bir kuruş dahi çıkmadığını, işletme süresindeki masrafların hepsinin işletmeci tarafından karşılandığını, süreç sonunda tüm bakımları tamamlanarak projenin teslim edildiğini anlatan Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde işletmecinin görev süresinin 2027'de biteceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Marmaray gibi projeleri devlet aklıyla planladıklarını, gelecekteki hareketliliği göz önünde bulundurarak on yıllarca sonrasını düşündüklerini ifade ederek, "Bu projeler yapılmasaydı tamamen kilitlenmiş bir İstanbul ortaya çıkacaktı." dedi.

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun devlete yıllık faydası 2,5 milyar lira"

Adil Karaismailoğlu, ekonomik değeri bulunmayan bir alana devletten bir kuruş çıkmadan 200 bin kişinin istihdam edildiği havalimanı yapıldığını, devlete 25 yılda 22 milyar avroluk kira ödeneceğini bildirdi.

Güvenli ve konforlu yollar sayesinde araç sayısı artsa da kaza ve can kaybının azaldığını ifade eden Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Türkiye'ye yıllık faydasının 2,5 milyar lira olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, gelecek kuşaklara borç bırakıldığına dair eleştirilerin yer aldığının belirtilmesi üzerine, "Bu projeler yapılmasaydı altyapı da, bu kadar büyüme de olmayacaktı. Yeni nesil, 'bu kadar altyapıyı nasıl yaparım' planlarını yapacaktı. Biz hazır bir altyapı bırakacağız. Onun üzerine artık üretimi, turizmi, sanayiyi nasıl geliştirecek, onun planları yapılacak artık. 30 milyar avroluk (kamu-özel iş birliği) projeleriyle yıllık 15 milyar TL'lik katkı sağlıyoruz. Zaman, yakıt, çevreden tasarruf direkt faydaları var. Dolaylı olarak ekonomiye, üretime, istihdama, turizme katkısı var." ifadelerini kullandı.

"Kanal İstanbul'da ana ihale için görüşmelerimiz sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin çalışmalarının sürdüğünü, şu anda ulaşım yollarının yapıldığını, köprü imalatının başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana ihale için de görüşmelerimiz, hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Gecikmesinin tek nedeni, bunun genel bütçeye herhangi bir yükü olmadan kendi içerisinde, kendi gelirleri ile bu projeyi yönetmek, yapımını üstlenmek için olağanüstü bir çalışmamız var şu anda. Genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz."

Türkiye'nin farklı illerinde ve İstanbul'da raylı sistem çalışmalarının devam ettiğini bildiren Karaismailoğlu, İstanbul'da devam eden 103 kilometrelik metro yatırımları bulunduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, bunlardan en önemlisinin Gayrettepe-Havalimanı Metro hattı olduğunu belirterek, "37,5 kilometre uzunluğunda. Türkiye'deki en hızlı metro olacak bittiğinde. 120 kilometre hıza sahip. Yerli sinyalizasyon kullanılacak Türkiye'de ilk defa. Pazartesi günü (8 Kasım) ilk trenin testlerine başlıyoruz. Tren yürüteceğiz. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na kadar trenle gideceğiz. Onu da önümüzdeki yılın ilk aylarında açmayı planlıyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı tarafı da var bunun. Bu da 31,5 kilometre uzunluğunda." diye konuştu.

Toplamda 103 kilometre uzunluğu bulunan raylı sistem hatlarının (7 adet) hepsini 2023'te tamamlamayı hedeflediklerini bildiren Karaismailoğlu, "103 kilometrelik raylı sistem hattının TL olarak karşılığı 60 milyar liranın üzerindedir. Bakanlık olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz." dedi.

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: (Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında) Pazartesi günü ilk trenin testlerine başlıyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: (Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında) Pazartesi günü ilk trenin testlerine başlıyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: (Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında) Pazartesi günü ilk trenin testlerine başlıyoruz
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: (Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında) Pazartesi günü ilk trenin testlerine başlıyoruz

İstanbul Havalimanı, Kağıthane, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: '(Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında) Pazartesi günü ilk trenin testlerine başlıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "(Metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında) Pazartesi günü ilk trenin testlerine başlıyoruz" - Son Dakika
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