Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu'ndan hızlı tren müjdesi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yalova'da uçak seferleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattının yıl içerisinde açılacağı müjdesini verdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, partisinin Yalova il teşkilatını ziyaret etti. Burada normalleşme sürecinde ulaşımla ilgili atılan adımlar hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı hakkında da müjde verdi. Bakan açıklamasında, "Yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da yeni projelerin yapılarak bir an önce bitirilmesinin takipçisi olacağız. İnşallah ülkemizin her tarafında olduğu gibi Yalova'da da hizmetlerin üretilmesinin peşinde olacağız. Türkiye'nin her yerinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mart ayı başından beri tüm dünyayı saran Covid-19 salgını ile bütün dünya savaşırken, Türkiye ise hem savaşı, hem de işlerini sürdürdü. Son 3 ay içerisinde hiçbir işimiz durmadı. Gerekli tedbirlerimizi aldık, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyduk. Tüm şantiyelerimiz güven altında, tüm önemli büyük projelerimizin hepsi devam ediyor. Daha dün Kırıkkale'deydik. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında incelemelerde bulunduk. Ülkemizin en önemli projelerinden birisi. İnşallah yıl içerisinde onu da açmanın telaşı içerisindeyiz. Bunun gibi ülkemizin her köşesinde büyük işler var. Bir an önce bunları bitirip ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu yaptıklarımız sadece bir yol ve ulaşım yatırımı değil. Bütün yatırımlar bölgenin istihdamına, ticaretine, üretimine katkıda bulunuyor. Lüks katıyor, güven veriyor, vatandaşın yaşam kalitesini yükselten işler bunlar. Ülkemizin değerini arttıran projeler bunlar. Ekonomik ve sosyal açıdan da vatandaşlarımıza katkı sağlayan çalışmalar. O nedenle canla başla ülkemizin her noktasında çok önemli projeleri devam ettiriyoruz. Özellikle demir yolu ile ilgili önemli atılımlar var ülkemizde. Trenlerimizle ilgili kararımızı almıştık. Ankara- İstanbul arasında tren sefer başlamıştı. Geçen hafta yurt içindeki uçuşlar da başladı. Dün itibarı ile yurt dışı uçuşlarımız başladı. Orada da yoğun bir diploması görüşmelerimiz var. Sadece bizim kararımızla bitmiyor. Karşıdaki ülkelerin de bizim uçuşlarımızı kabul etmesi gerekiyor. Bu konuda da çok ciddi ilerlemeler var. İnşallah pandemi sürecini nasıl başarı ile atlattıysak, normalleşme sürecini de başarıyla atlatarak güç kazanacağız. İnşallah en kısa sürede normal yaşama geri döneceğiz. Ama salgın döneminde bile çok başarılı işler yaptık" dedi. - YALOVA