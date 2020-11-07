Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor"

07.11.2020 11:49
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki hafta yapılacak Formula 1 yarışları öncesi İstanbul Parkta yenilenen pisti inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki hafta yapılacak Formula 1 yarışları öncesi İstanbul Parkta yenilenen pisti inceledi. Hayrettin Karaoğuz, Furkan Kızılay ve bazı ünlü isimlerin pistte elektrikli scooter ile yarışını başlatan Bakan Karaismailoğlu, "Mikro mobilite araçlarıyla ilgili yönetmelik hazırlıklarımız bitmek üzere. Onu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi. Bakan Karaismailoğlu uzaya fırlatılacak uydular hakkında ise, "Aralık ayı başında TÜRKSAT 5A uydusunu uzaya fırlatacağız. Yine önümüzdeki Haziran ayı itibariyle 5B'yi uzaya fırlatacağız. Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki hafta yapılacak Formula 1 yarışları öncesinde İstanbul Parkta yenilenen pisti yerinde inceledi. Bakan Adil Karaismailoğlu, hibrit otomobilin direksiyonuna geçerek pistte sürüşe çıktı. Yenilenen piste aynı zamanda Hayrettin Karaoğuz, Furkan Kızılay, Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler de geldi. Bakanı Adil Karaismailoğlu, ünlü isimlerin elektrikli scooter ile yaptıkları yarışın başlangıcını gerçekleştirdi.

Programda konuşan yapan Bakan Karaismailoğlu, "10 Ekim'de buradaydık, asfalt yenileme işine başlamıştık. Başarılı bir çalışma çıkardı arkadaşlarımız. İnşallah Pazar günü ülkemize, İstanbul'a yakışan, gurur verici bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın sorumluluğunu ve heyecanını hissediyoruz üzerimizde. Gerek İstanbul'da olsun ülkemizin her köşesinde dünyanın en önemli en özellikli dünyanın örnek aldığı, gurur verici projeleri yapmakta olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yine İstanbul'da da çok değerli çok önemli işler yapan Bakanlığımız Formula 1 gibi dünyanın en çok ilgi gören yarışlarından bir tanesine hem ev sahipliği yapması hem de böyle bir yarışmaya katkıda bulunmaktan hepimiz gurur duyuyoruz" dedi.

"MİKRO MOBİLİTE ARAÇLARIYLA İLGİLİ YÖNETMELİK HAZIRLIKLARIMIZ BİTMEK ÜZERE"

Elektrikli scooter çalışmaları hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle bu efsane pist, dünyada ilk kez yeni nesil ulaşım araçlarının yarışına ev sahipliği yaptı biraz önce. Mikro mobilite araçlarına çok önem veriyoruz. Özellikle bu salgın sürecinde bireysel hareketlilik sağlayan araçların kullanımını hem teşvik ediyoruz hem de bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Yine mikro mobilite araçlarıyla ilgili yönetmelik hazırlıklarımız bitmek üzere. Onu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Mevcut Formula 1 pistinde 5 santim metre kalınlığında taş mastik asfalt kaplaması ile tam 11 bin 170 ton asfalt kullanıldı burada. Çok özel teknik ve çalışma gerektiren mühendislik gerektiren çok özel bir işi başarılı arkadaşlarımız tamamladı. Artık Formula1 pilotları önümüzdeki hafta test edecekler. Başta da söylediğim gibi ülkemizin her bir noktasında ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler yapıyoruz. Bugün yine Cumhurbaşkanımızla birlikte Kahramanmaraş'ta Karadeniz'i Akdeniz'le buluşturacak, bağlayacak Göksun Kahramanmaraş yolunun açılışını yapacağız" şeklinde konuştu.

"Aralık ayı başında TÜRKSAT 5A uydusunu uzaya fırlatacağız. Önümüzdeki Haziran ayı itibariyle 5B'yi uzaya fırlatacağız. Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor"

Bakan Karaismailoğlu yerli ve milli uydu çalışmaları hakkında, "Bir taraftan Ankara Niğde otoyolu bir taraftan Kuzey Marmara Otoyolu bir taraftan Çanakkale Köprüsü bir taraftan Hakkari Yüksekova Tünelleri. İnanın saymakla bitmiyor. Bütün dünya bir salgın sürecinde bir hastalıkla mücadele ederken, adeta savaşırken biz bir taraftan açılış yapıyoruz, bir taraftan temel atıyoruz. Bunlar tabii ülkemiz için gurur verici olaylar. Hem tedbirlerimizi alıyoruz. Hem bir taraftan salgınla mücadele ediyoruz. Bir taraftan önemli teknolojik işler yapıyoruz. Bir taraftan uzaydaki varlığımızı gücümüzü arttırmak için uydularımızla da çalışıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladı. Aralık ayı başında TÜRKSAT 5A uydusunu uzaya fırlatacağız. Yine önümüzdeki Haziran ayı itibariyle 5B'yi uzaya fırlatacağız. Yine tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor. 2022 yılı itibariyle bin tamamen yerli ve milli uydumuzu da uzaya fırlatmak için sabırsızlıkla heyecanla çalışıyoruz. Karada, denizde, raylı sistemlerde çok önemli konular var.

Önümüzdeki hafta tekrar burada buluşmak üzere diyorum hepinize. İnşallah bu başarılı işi de beraber yüz akıyla hep birlikte ekip olarak üzerinden atlattıktan sonra bundan sonra da önümüzdeki yıldaki yarışı hedefleyip onları bekleyeceğiz. Artık dokuz yıl ara vermek istemiyoruz" ifadelerinde bulundu.

-İHA-

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor

Formula 1, İstanbul, Bakan, Milli, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 'Tamamen yerli ve milli olan TÜRKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor' - Son Dakika


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